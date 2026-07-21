YouTuber Marvin Wildhage erfindet Krankheit - und Influencer werben dafür

Berlin - Er hat es wieder getan: Der YouTuber und Moderator Marvin Wildhage hat mit einem Social-Media-Experiment die Glaubwürdigkeit von Medizin-Influencern auf die Probe gestellt.

Marvin Wildhage (30) ist bekannt für seine Pranks, die oft Missstände aufdecken sollen. © dpa/Joyn/Markus Hertrich

In seinem neuen Video "Influencer werben für meine erfundene Krankheit" geht Wildhage der Frage nach, ob sich einige Ärzte auf TikTok, Instagram und Co. "still, illegal und heimlich eine goldene Nase verdienen".

Der Berliner erfindet dafür eine Erkrankung, bei der die Nase anschwillt – eine offensichtliche Anspielung auf Pinocchio und dessen wachsende Nase beim Lügen.

Die Leiterin des - ebenfalls erfundenen - Pharmaunternehmens, das die Krankheit bekannter machen will, trägt den Namen "Dr. Geppetto", ebenfalls eine klare Referenz an die Pinocchio-Geschichte.

Auf der eigens angelegten Website des Unternehmens finden sich zudem versteckt einige Hinweise, dass es sich um einen Prank für ein YouTube-Video handelt.

Trotz dieser kaum zu übersehenden Hinweise findet Schlitzohr Wildhage weiteren Verlauf ohne Probleme Influencer, die bereit sind, für die Kampagne zu werben. Besonders brisant: Eine frisch approbierte Ärztin veröffentlichte die Werbung, behauptet, die Krankheit bereits im Studium behandelt zu haben - und erfindet zusätzliche Symptome, die nicht einmal im Briefing der Kampagne standen.