YouTuber Marvin Wildhage erfindet Krankheit - und Influencer werben dafür

5.276 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Der YouTuber und Moderator Marvin Wildhage hat mit einem Social-Media-Experiment die Glaubwürdigkeit von Medizin-Influencern auf die Probe gestellt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Er hat es wieder getan: Der YouTuber und Moderator Marvin Wildhage hat mit einem Social-Media-Experiment die Glaubwürdigkeit von Medizin-Influencern auf die Probe gestellt.

Marvin Wildhage (30) ist bekannt für seine Pranks, die oft Missstände aufdecken sollen.
Marvin Wildhage (30) ist bekannt für seine Pranks, die oft Missstände aufdecken sollen.  © dpa/Joyn/Markus Hertrich

In seinem neuen Video "Influencer werben für meine erfundene Krankheit" geht Wildhage der Frage nach, ob sich einige Ärzte auf TikTok, Instagram und Co. "still, illegal und heimlich eine goldene Nase verdienen".

Der Berliner erfindet dafür eine Erkrankung, bei der die Nase anschwillt – eine offensichtliche Anspielung auf Pinocchio und dessen wachsende Nase beim Lügen.

Die Leiterin des - ebenfalls erfundenen - Pharmaunternehmens, das die Krankheit bekannter machen will, trägt den Namen "Dr. Geppetto", ebenfalls eine klare Referenz an die Pinocchio-Geschichte.

Gerüchteküche brodelt: Verraten diese Fotos Beziehung von YouTuber und Model-Influencerin?
Promis & Stars Gerüchteküche brodelt: Verraten diese Fotos Beziehung von YouTuber und Model-Influencerin?

Auf der eigens angelegten Website des Unternehmens finden sich zudem versteckt einige Hinweise, dass es sich um einen Prank für ein YouTube-Video handelt.

Trotz dieser kaum zu übersehenden Hinweise findet Schlitzohr Wildhage weiteren Verlauf ohne Probleme Influencer, die bereit sind, für die Kampagne zu werben. Besonders brisant: Eine frisch approbierte Ärztin veröffentlichte die Werbung, behauptet, die Krankheit bereits im Studium behandelt zu haben - und erfindet zusätzliche Symptome, die nicht einmal im Briefing der Kampagne standen.

Wildhage kritisiert Verantwortungslosigkeit einiger Ärzte

Für seinen EM-Maskottchen-Coup stand Wildhage sogar vor Gericht.
Für seinen EM-Maskottchen-Coup stand Wildhage sogar vor Gericht.  © Malin Wunderlich/dpa

Das Experiment spielt bewusst mit einer in der Pharma-Branche etablierten Praxis: sogenannten "Disease Awareness Kampagnen". Dabei wird scheinbar nur über eine Krankheit aufgeklärt, um am Ende aber die passende Behandlung anzubieten.

Oder wie Marvin es im Video formuliert: "Also erstmal Angst machen und dann die passende Lösung dafür verkaufen."

Auf diese Weise versucht die Branche, das Verbot für approbierte Ärzte, aktiv für Medikamente zu werben, zu umgehen. Denn die sollten schließlich unabhängig bleiben.

Ehemalige "Miss Universe Jamaica"-Finalistin mit nur 35 Jahren gestorben
Promis & Stars Ehemalige "Miss Universe Jamaica"-Finalistin mit nur 35 Jahren gestorben

Wildhage betont ausdrücklich, dass ein einzelner Fall nicht alle Medizin-Influencer unseriös mache. Dennoch trügen Personen, die medizinische Inhalte verbreiten, nicht nur Verantwortung für Klicks und Umsätze, sondern "möglicherweise auch für die Gesundheit ihrer Follower".

Titelfoto: dpa/Joyn/Markus Hertrich

Mehr zum Thema Promis & Stars: