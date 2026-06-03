Jede Menge Kohle durch Clips: Aaron Troschke überrascht mit YouTube-Einnahmen
Berlin - Was verdient ein YouTube-Star wirklich? Internetbekanntheit und ehemaliger "Wer wird Millionär"-Kandidat Aaron Troschke (36) nennt jetzt konkrete Zahlen.
Bis heute zählt er zu den bekanntesten Gesichtern der Quizshow. Neben den 125.000 Euro erspielte sich Troschke 2014 nicht nur die Herzen des Publikums, sondern zugleich den Start einer erfolgreichen Medienkarriere.
Heute nimmt er seine Fans auf seinem YouTube-Kanal mit zu außergewöhnlichen Messebesuchen, stellt auf roten Teppichen gerne mal unbequeme Fragen und gewährt immer wieder exklusive Einblicke in die Arbeit der Gerichtsmedizin oder der Polizei.
Doch wie viel Cash macht er damit wirklich? "Ich mache im Jahr mit YouTube und Placements circa 1,5 Millionen Euro Umsatz", erklärt der 36-Jährige gegenüber Markus Wolter im Podcast "Wolter Talks".
Aktuell hat er rund 1,56 Millionen Abonnenten und mehr als 700 Videos veröffentlicht.
"Sagen wir mal, ich mache ein Video pro Woche, vier im Monat – da verdiene ich mit YouTube etwa so 10.000 bis 20.000 Euro", so Aaron. Hinzu kommen noch Werbe-Deals und Kooperationen, die Troschke regelmäßig mit verschiedenen Marken eingeht.
Erfolg ist für Aaaron Troschke kein Zufall
Viele würden sagen, dass er im Leben einfach Glück gehabt hat – doch Aaron sieht das anders: "Glück kannst du erzwingen."
Entscheidend dafür sei vor allem Beständigkeit, denn der Algorithmus auf YouTube, Instagram und TikTok sei wie ein alter Fußballtrainer: Wer nicht zum Training kommt, spielt auch nicht.
"Ich geh' in die Medienbranche rein und gebe mir einfach Mühe und hab Spaß und ich glaube, das war gut!", betont die Social-Media-Bekanntheit.
Neben YouTube ist Aaron mittlerweile selbst als Unternehmer tätig. In seiner Management-Agentur seien insgesamt 40 Mitarbeiter beschäftigt.
"Ich würde sagen, wir machen fünf Millionen [Euro] Umsatz im Jahr", verrät der gebürtige Berliner. Gleichzeitig betont er aber: "Du weißt ja, Umsatz ist nicht Gewinn." Über die genaue Gewinnsumme schweigt er allerdings.
Titelfoto: Instagram/aarontroschke