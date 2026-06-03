Jede Menge Kohle durch Clips: Aaron Troschke überrascht mit YouTube-Einnahmen

Berlin - Was verdient ein YouTube -Star wirklich? Internetbekanntheit und ehemaliger " Wer wird Millionär "-Kandidat Aaron Troschke (36) nennt jetzt konkrete Zahlen.

2014 wurde Aaron Troschke (36) durch "Wer wird Millionär" einem breiten Publikum bekannt. © Instagram/aarontroschke

Bis heute zählt er zu den bekanntesten Gesichtern der Quizshow. Neben den 125.000 Euro erspielte sich Troschke 2014 nicht nur die Herzen des Publikums, sondern zugleich den Start einer erfolgreichen Medienkarriere.

Heute nimmt er seine Fans auf seinem YouTube-Kanal mit zu außergewöhnlichen Messebesuchen, stellt auf roten Teppichen gerne mal unbequeme Fragen und gewährt immer wieder exklusive Einblicke in die Arbeit der Gerichtsmedizin oder der Polizei.

Doch wie viel Cash macht er damit wirklich? "Ich mache im Jahr mit YouTube und Placements circa 1,5 Millionen Euro Umsatz", erklärt der 36-Jährige gegenüber Markus Wolter im Podcast "Wolter Talks".

Aktuell hat er rund 1,56 Millionen Abonnenten und mehr als 700 Videos veröffentlicht.

"Sagen wir mal, ich mache ein Video pro Woche, vier im Monat – da verdiene ich mit YouTube etwa so 10.000 bis 20.000 Euro", so Aaron. Hinzu kommen noch Werbe-Deals und Kooperationen, die Troschke regelmäßig mit verschiedenen Marken eingeht.