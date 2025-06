Was ist da passiert? YouTuber schockt mit "Firestarter"-Frise!

Alles in Kürze

Zu Beginn des Videos trägt Tom Supreme (26) seine Haare wie gewohnt. © Bildmontage: Instagram/wizdomblendzs

Tom präsentierte am Montagabend auf Instagram eine neue Frisur, die eher an ein wild gewordenes Musikvideo aus den 90ern erinnert als an einen Friseurbesuch beim Profi.

Die Kommentare unter dem dazugehörigen Reel auf Instagram sind sich einig: Das sind Firestarter-Vibes pur - die britische Band Prodigy lässt grüßen!

Die neue Frise hatte er sich wohl aber schon einen Tag vorher verpassen lassen.

Denn vor der wilden Haarpracht hatte der 26-Jährige in seiner Story angekündigt: "Gestern war außer Kontrolle."

Was genau er damit meinte, ließ er offen.