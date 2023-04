YouTuber kämpft nach Prank-Video um sein Leben: Sein "Opfer" zückte plötzlich eine Waffe

Tanner Cook (21) liegt wegen einer Schussverletzung immer noch im Krankenhaus. © Fotomontage: Screenshots/Instagram/tannercook

Seit vielen Jahren spalten Prank-Videos das Internet. Während die einen sie extrem lustig finden, schämen sich andere für die öffentliche Zurschaustellung von Privatpersonen fremd. Doch auch wenn Kritik berechtigt sein mag - eine brutale Reaktion wie im Fall von Cook ist selbstverständlich völlig unangebracht.

Laut dem News-Portal WUSA9 spielte der YouTuber am Sonntag einem anderen Mann in einem Einkaufszentrum in Dulles (US-Bundesstaat Virginia) einen Streich. Worum es dabei genau ging, ist unbekannt. Doch plötzlich eskalierte die Situation.

Das Prank-Opfer von Cook soll sogar zur Waffe gegriffen haben. Eine Kugel traf den 21-Jährigen im Bauch - er kam in die Intensivstation, wo er operiert werden musste. Der Schütze wurde indes festgenommen.

Er wurde inzwischen unter anderem wegen böswilliger Körperverletzung angeklagt.