Stadt träumt von schnellem Internet: Was dabei herauskommt sorgt für Kopfschütteln

In der Bad Hersfelder Hainstraße nahmen die Ausbesserungsarbeiten nach dem Glasfaserausbau besonders kuriose Züge an. © Bildmontage: Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa, Stadt Bad Hersfeld

Ein Paradebeispiel dafür, wie der Weg zur schnellen Verbindung nicht laufen sollte, ist die hessische Kurstadt Bad Hersfeld (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Auf der städtischen Homepage veröffentlichte man kürzlich einige Schnappschüsse aus dem Ortskern.

Darauf zu sehen war die Neuverlegung der Pflastersteine in der Fußgängerzone. Das Fazit: Schön sieht definitiv besser aus. So sind die Stellen, die zuvor für die Verlegung des Glasfaserkabels entfernten Pflastersteine unfachmännisch wieder eingesetzt und schlichtweg falsch verfüllt wurden.

Darüber hinaus wurden die zuvor akkurat eingehaltenen Fugenabstände nicht eingehalten, was zu einem optisch unrunden Gesamtbild führt. Doch nicht nur aus ästhetischen Gründen ist den Verantwortlichen aus Bad Hersfeld zum Kopfschütteln zumute.

Denn durch die wenig gründlich erfolgte Neuverlegung der kleinteiligen Bodensteine entstanden etliche Stolperfallen, die vor allem älteren Bürgern zum Verhängnis werden könnten.

Weitaus dramatischer sieht es an manch anderer Stelle in der Kurstadt aus. In der Hainstraße riss man kurzerhand den asphaltierten Gehweg auf und stopfte die Löcher schließlich mit Pflastersteinen - ein Anblick, der im Auge schmerzt.