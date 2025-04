WhatsApp kündigt an: Nächstes Update bringt lange gewünschte Funktion

Mountain View (USA) - Erst vor kurzer Zeit fügte der Tech-Gigant Meta seine eigene Künstliche Intelligenz in seinen Messenger-Dienst WhatsApp ein. Doch durch das neue Update soll es Nutzern noch einfacher gemacht werden, mit Menschen aus aller Welt zu kommunizieren.

Auf der Website "WABetaInfo" kündigt der Nachrichtendienst sein nächstes Update groß an. So können Nutzer mit einem Android-Smartphone bald die App-Version "2.25.12.25." über den Google Play Store installieren und so als Erste die neue Funktion ausprobieren.

Bei dieser handelt es sich um eine automatische Übersetzungsfunktion von Nachrichten in Einzel- und Gruppenchats. Dafür benutzt WhatsApp dieselbe Technologie, die auch hinter der Transkription von Sprachnachrichten steckt. Wenn man die neue Funktion nutzen möchte, muss man diese zuvor in den Einstellungen aktivieren.

Im Anschluss daran muss der Nutzer sich für ein Sprachpaket entscheiden, welches dann heruntergeladen wird. Momentan sind die Sprachen Spanisch, Arabisch, Hindi und Portugiesisch verfügbar. Mit der Zeit werden aber natürlich weitere hinzugefügt.

Die Übersetzung kann dabei entweder automatisch oder manuell für einzelne Nachrichten erfolgen und kann für jeden Chat individuell angepasst werden.