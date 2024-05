Dresdner Abgeordneter zu Israel-Vorgehen in Rafah: "Erschütternd & menschenverachtend"!

Dresden/Rafah - Steht die Rafah-Offensive kurz bevor? Die israelische Armee hat jetzt mit der Evakuierung der Stadt im Süden des Gazastreifens begonnen. Mit Flugblättern, per SMS oder in arabischsprachigen Medien rief die Armee rund 100.000 Menschen im östlichen Teil der Stadt dazu auf, diesen zu verlassen. Der Dresdner Bundestagsabgeordnete Kassem Taher Saleh (30, Grüne) zeigt sich entsetzt.

"Die Nachrichten über das Vorgehen des israelischen Militärs sind erschütternd & menschenverachtend", so Taher Saleh am Montag zu TAG24 . "Die Folgen für die Menschen sind fatal. Es gibt keine Fluchtalternative für die Menschen, die zu großen Teilen bereits aus Nord-Gaza nach Rafah geflohen sind."

Mit dem Einsatz in Rafah möchte Israel den verbliebenen Rest der Hamas zerschlagen, gegen die das Land seit dem verheerenden Angriff im Oktober kämpft. Auch werden in der Stadt die Hamas-Führung sowie israelische Geiseln vermutet.

Neben dem politischen Westen warnte am Montag aber auch Nachbar Jordanien vor eben dieser. "Ein weiteres Massaker an den Palästinensern steht bevor", so Außenminister Aiman Al-Safadi (62) auf X. Alle müssten jetzt handeln, um ein solches Szenario zu verhindern. Es sei ein "unauslöschlicher Schandfleck" für die internationale Gemeinschaft, sollte es zu einem Militäreinsatz kommen.

Doch was könnte eine Lösung in dem so verzwickten Konflikt sein? "Das Ziel muss die Zweistaatenlösung und ein friedliches Nebeneinander eines israelischen Staates und eines palästinensischen Staates sein", so Taher Saleh.