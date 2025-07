Israelischer F-16-Navigator packt aus: "Sie haben keine einzige Rakete auf uns abgefeuert"

Tel Aviv (Israel) - Nach dem zwölf Tage langen Krieg zwischen Israel und dem Iran hat nun ein Navigator eines F-16-Kampfjets erstmals öffentlich über den Einsatz im iranischen Luftraum gesprochen. Unter dem Operationsnamen "Rising Lion" hatte Israel am 13. Juni mit dem Angriff auf iranische Atomanlagen, Militärstützpunkte und Regimemitglieder begonnen. Teheran antwortete noch am selben Tag mit Raketensalven. Am 22. Juni griffen dann auch die USA ein und bombardierten iranische Nuklearanlagen.