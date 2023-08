Familienvater rettet bei Anschlag mehrere Leben, jetzt ist er selber tot

Tel Aviv - Nach einem Anschlag in Tel Aviv ist ein israelischer Wachmann am Samstag seinen Verletzungen erlegen.

Beim Anschlag eines Palästinensers in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist ein Wachmann am Samstag tödlich verletzt worden. © Ilia Yefimovich/dpa

Der 42 Jahre alte Mann starb in der Großstadt am Mittelmeer in einem Krankenhaus, wie ein Kliniksprecher am Abend mitteilte.

Der Vater dreier Töchter habe einen größeren Anschlag verhindert und "mit seinem Tod viele Leben gerettet", sagte der Sprecher.

Zuvor war der mutmaßliche Attentäter - ein Palästinenser - ebenfalls im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Nach Polizeiangaben handelte es sich bei dem Täter um einen Palästinenser aus Dschenin im Westjordanland. Israelischen Angaben zufolge war er im Zentrum von Tel Aviv von zwei Wachmännern der Stadtverwaltung angesprochen worden, weil er ihnen verdächtig vorkam.

Daraufhin habe er das Feuer eröffnet und einen der Männer getroffen. Der zweite habe zurückgeschossen und den Attentäter außer Gefecht gesetzt.