Auto rast in Menschenmenge: Verdacht auf Terroranschlag!

Israelische Sicherheitskräfte begutachten den Anschlagsort. © JACK GUEZ / AFP

Wie die Polizei in einer Erklärung mitteilte, raste ein Autofahrer mit seinem Wagen an einer Kreuzung im Süden der Hafenstadt Haifa in eine Bushaltestelle.

Mehrere Menschen wurden dabei verletzt, manche von ihnen schwer. Eine 17-Jährige, die am Kopf verletzt wurde, sowie ein weiteres Opfer, seien bewusstlos gewesen. Die Polizei geht von einem Anschlag aus.

Der Verdächtige sei "neutralisiert" worden, hieß es von den Sicherheitskräften. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll der Fahrer getötet worden sein.

Laut Rettungsdienst wurden mindestens zehn Menschen verletzt, zwei von ihnen befinden sich in einem ernsten Zustand.