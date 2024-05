Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu wegen Gaza-Verbrechen beantragt

Gegen Benjamin Netanjahu (74) wurde ein Haftbefehl beantragt. © Emmanuel Dunand/AFP

Chefankläger Karim Khan (54) erklärte am Montag in Den Haag, er fordere gegen Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant (65) Haftbefehle wegen Vergehen wie "vorsätzlicher Tötung" und dem "Aushungernlassen" von Menschen. Der Krieg im Gazastreifen war am 7. Oktober durch den Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ausgelöst worden.

Die in den Anträgen genannten mutmaßlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit seien "als Teil eines umfassenden und systematischen Angriffs gegen die palästinensische Zivilbevölkerung im Rahmen der staatlichen Politik begangen" worden, erklärte Khan mit Blick auf Netanjahu und Gallant.

Nach den Erkenntnissen des IStGH dauerten "einige dieser Verbrechen" an.

Zu den Anklagepunkten gegen die führenden Hamas-Funktionäre, darunter der politische Hamas-Chef im Gazastreifen, Jahja Sinwar (61), gehören nach Angaben des IStGH "Vernichtung", "Vergewaltigung und andere Akte sexueller Gewalt" und "Geiselnahme als Kriegsverbrechen".