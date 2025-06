"Ich spüre nur einen Bruchteil ihres Leids": Hungerstreik im Harz für Gaza-Hilfe

Asma Kilani ist sich sicher: Bei ihrem Hungerstreik verspüre sie nur einen Bruchteil des Leides der Frauen und Kinder im Gazastreifen. © Omar Al-Qattaa/AFP

Seit fast zwei Wochen macht Asma Kilani aus Veltheim einen Hungerstreik. Ihre Forderung: dass die Hilfsgüter-Blockade aufgehoben wird, wie die Volksstimme berichtet.

Mit ihrem Streik möchte die zweifache Mutter Solidarität mit den leidenden Frauen und Kindern in Gaza zeigen. Sie habe bereits demonstriert, mit Politikern gesprochen und Spendenaktionen gestartet, doch ein Erfolg blieb aus.

"Jeden Tag sterben dort Kinder an Hunger und an Bomben. Ich habe mich entschieden, ich schweige nicht. Ich hungere mit", so Kilani in dem Bericht. "Ich spüre nur einen Bruchteil ihres Leids."

Nun hat sich ihr auch ein Rentner aus Halberstadt angeschlossen. "Niemand darf gleichgültig sein. Es geht hier um Menschlichkeit", sagte der 81-jährige Hans-Jürgen Scholz gegenüber der Volksstimme.

Was in Gaza geschehe, könne er nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. Sogar mit seiner Hausärztin habe er gesprochen: Diese habe ihm erlaubt, den Hungerstreik eine Woche lang mitzumachen.

Dass Hans-Jürgen Scholz in ihre Fußstapfen tritt, gebe Asma Kilani die Kraft, um weiterzumachen.

Sie sind nicht die Ersten aus der Region, die diesen radikalen Schritt gegangen sind, um auf das Leid im Gazastreifen aufmerksam zu machen: Bereits Anfang des Monats ging der 79-jährige Braunschweiger Helmut Käss in Hungerstreik.