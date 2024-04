Israel-Krieg: Israels Armee will Reservisten für Luftverteidigung mobilisieren!

Fortsetzung des Artikels laden

31. März, 13.03 Uhr: Papst Franziskus fordert an Ostern sofortigen Waffenstillstand in Gaza

Papst Franziskus hat seine traditionelle Osterbotschaft auf dem Petersplatz für einen eindringlichen Appell für den Frieden genutzt und einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert. Neben dem Nahostkonflikt erinnerte das Oberhaupt der katholischen Kirche zum Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten auch an den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. "Der auferstandene Christus eröffne den leidtragenden Bevölkerungsgruppen in diesen Regionen einen Weg des Friedens", sagte der 87-Jährige am Sonntag.

Franziskus forderte einen garantierten Zugang für humanitäre Hilfe nach Gaza sowie die sofortige Freilassung der 7. Oktober von Hamas-Terroristen und anderen Extremisten aus Israel in den abgeriegelten Küstenstreifen entführten Geiseln. Vor allem aber forderte ein Ende der anhaltenden Kampfhandlungen - insbesondere zum Wohl der Kinder.

Papst Franziskus nach der Ostermesse am Ostersonntag auf dem Petersplatz im Vatikan. © Andrew Medichini/AP/dpa

31. März, 12.41 Uhr: Überschattet vom Gaza-Krieg: Christen feiern Ostermesse in Jerusalem

Überschattet vom Krieg im Gazastreifen und dem vorangegangenen Terrorangriff der islamistischen Hamas in Israel haben Christen am Sonntag in Jerusalem Ostern gefeiert. Patriarch Pierbattista Pizzaballa, der höchste katholische Würdenträger in der Region, feierte am Morgen in der Grabeskirche die traditionelle Ostermesse.

Zum Gaza-Krieg und seinen Folgen sagte Pizzaballa: "Diese gewaltige Krise hat unser aller Leben geprägt, ohne Unterschied", sagte Pizzaballa in einem Grußwort zu Ostern. Alle seien, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, "durch diese Tragödie zutiefst verletzt".

Christen beten während des Gottesdienstes am Sonntag in der Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem. In diesem Jahr nahmen - anders als üblich - nur wenige ausländische Pilger und Touristen an der Messe teil. © AHMAD GHARABLI / AFP

31. März, 10.07 Uhr: Messerattacke an Busbahnhof in Israel - mutmaßlicher Angreifer tot

Bei einer Messerattacke in Israel am zentralen Busbahnhof der Großstadt Beerscheba sind am Sonntagmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Sicherheitskräfte hätten den mutmaßlichen Angreifer durch Schüsse getötet, teilte die israelische Polizei mit. Die Verletzten werden den Angaben nach in einer Klinik behandelt. Laut Israels Armee handelt es sich bei einem der beiden Betroffenen um einen Offizier. Ein anderer Soldat habe den mutmaßlichen Täter "neutralisiert". Nach Informationen des israelischen Senders Kan handelt es sich bei dem zweiten Verletzten um einen Zivilisten. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom meldete, ein 20-Jähriger habe eine Stichwunde erlitten und sei leicht verletzt worden.

31. März, 9.52 Uhr: Drei Schiffe mit Hilfsgütern für Gaza setzen Fahrt fort

Ein Frachter und zwei kleinere Schiffe mit Hunderten Tonnen Hilfsgütern für die Bevölkerung im Gazastreifen haben am Sonntag ihre Fahrt zum Gazastreifen ohne Probleme fortgesetzt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus zyprischen Regierungskreisen. Experten im zyprischen Rundfunk sagten, weil die See entlang der Route zwischen Zypern und Gaza zurzeit sehr ruhig sei, werde mit der Ankunft des Frachters "Jennifer" und der Schlepper "Open Arms" und "Ledra Dynamic" am Montagnachmittag gerechnet.

31. März, 8.04 Uhr: Verletzte UN-Beobachter

UN-Generalsekretär António Guterres hat eine Explosion im Libanon verurteilt, bei der drei UN-Beobachter sowie ein libanesischer Sprachassistent verletzt worden sind. Die UN-Beobachtermission Unifil untersuche den Vorfall, teilte der Sprecher des Generalsekretärs am Samstag (Ortszeit) in New York weiter mit. Die Sicherheit der Friedensmission müsse jederzeit gewährleistet sein, hieß es. Derartige Angriffe seien zudem eine schwere Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität des Libanon, Israels und der Region. Die Gruppe war nach Angaben von Unifil am Samstagmorgen auf Fußpatrouille entlang der Blauen Linie - der Grenze zu Israel - unterwegs gewesen, als es zu der Explosion kam.

30. März, 21.46 Uhr: Tausende Israelis demonstrieren gegen Regierung Netanjahu

Tausende Israelis haben gegen die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu demonstriert. In Tel Aviv forderten am Samstagabend Demonstrantinnen und Demonstranten Medienberichten zufolge eine vorgezogene Neuwahl sowie die Freilassung der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas. Auch in anderen Städten, darunter Jerusalem und Haifa, kam es zu Protesten. In Tel Aviv kam es nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen, nach Medienberichten wurden daraufhin 16 Menschen festgenommen. In Jerusalem durchbrachen Hunderte Teilnehmer eines Protests den Angaben zufolge eine Sperre nahe dem Amtssitz Netanjahus.

Eine Frau nimmt an einer Demonstration gegen die Regierung des israelischen Premierministers Netanjahu teil und fordert die Freilassung der Geiseln, die im Gazastreifen von der palästinensischen Terrororganisation Hamas festgehalten werden. © Maya Alleruzzo/AP/dpa

30. März, 21.45 Uhr: Neue Verhandlungen über Gaza-Feuerpause in Kairo erwartet

Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Feuerpause im Gaza-Krieg sowie eine Freilassung weiterer Geiseln sollen offenbar am Sonntag in Kairo weitergehen. Der staatsnahe ägyptische Sender Al-Kahira News berichtete dies am Samstag unter Berufung auf einen ägyptischen Sicherheitsrepräsentanten.

30. März, 21.43 Uhr: Ägypten, Jordanien und Frankreich fordern erneut Waffenruhe in Gaza

Nach Gesprächen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben die Außenminister Ägyptens, Jordaniens und Frankreichs erneut einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg gefordert. "Der Gazastreifen kann kein weiteres humanitäres Leid ertragen", sagte der ägyptische Außenminister Samih Schukri bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Samstag. Man habe sich über die Notwendigkeit eines sofortigen Waffenstillstands, humanitäre Hilfe für die Menschen in dem umkämpften Küstengebiet und über die Freilassung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln und palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen ausgetauscht.

30. März, 21.42 Uhr: Islamischer Dschihad dankt Iran für militärische Unterstützung

Der Anführer der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ), Sijad al-Nachala, hat Irans Staatsführung für ihre militärische Unterstützung gedankt. "Es wäre für das palästinensische Volk nicht leicht gewesen, diese gesegnete Standhaftigkeit in der Schlacht um die Al-Aksa-Flut zu erreichen, ohne die unerschütterliche, klare und kontinuierliche iranische Unterstützung in den letzten Jahren, auf allen politischen, militärischen (...) Ebenen", sagte Nachala am Samstag in Teheran mit Blick auf das Massaker am 7. Oktober. Nachala ist zeitgleich mit Hamas-Chef Ismail Hanija für Gespräche in Teheran.

30. März, 15.25 Uhr: Drei Schiffe mit Hilfsgütern für Gaza in Zypern gestartet

Ein Frachter und zwei kleinere Schiffe mit etwa 875 Tonnen Hilfsgütern für die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen sind am Samstagnachmittag aus dem zyprischen Hafen Larnaka ausgelaufen. Dies berichteten der zyprische Rundfunk und das Nachrichtenportal Cyprus Times. Vor dem Start des Frachters "Jennifer" und der Schlepper "Open Arms" und "Ledra Dynamic" überprüften israelische Inspekteure die Ladung, wie der zyprische Regierungssprecher Giannis Antoniou sagte.