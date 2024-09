Israel-Krieg: Elf Tote bei Angriff auf Haus in Gaza

Nach einem mehrwöchigen Einsatz als Reaktion auf die Krise im Nahen Osten haben die USA einen Flugzeugträger aus dem Roten Meer abgezogen.

Am Dienstag soll im Rahmen einer UN-Vollversammlung über einen Beschluss abgestimmt werden, der fordert, dass "Israel seine unrechtmäßige Anwesenheit im besetzten palästinensischen Gebiet" beenden müsse. © Yuki Iwamura/AP/dpa Unter den Opfern des neuerlichen Angriffs seien laut Ärzten auch Minderjährige und Frauen. Das Geschoss hatte demnach das Haus einer Familie im Stadtteil Tuffah getroffen. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Palästinenser machen unterdessen Druck auf Israel. Über eine Beschlussvorlage in der UN-Vollversammlung soll darüber abgestimmt werden, dass "Israel seine unrechtmäßige Anwesenheit im besetzten palästinensischen Gebiet" innerhalb von zwölf Monaten beenden müsse. Israel Krieg Israel-Krieg: USA "zutiefst besorgt" nach tödlichem Angriff auf Schule in Gaza Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in Gaza und Israel findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.



14. September, 13.17 Uhr: Elf Tote bei Angriff auf Haus in Gaza

Bei einem Israel zugeschriebenen Luftangriff sind in der Stadt Gaza nach palästinensischen Angaben mindestens elf Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien vier Minderjährige und drei Frauen, erklärten Krankenhausärzte in Gaza. Das Geschoss hatte demnach das Haus einer Familie im Stadtteil Tuffah getroffen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Schon Ende März führte das israelische Militär eine zweiwöchige "Operation" in Gaza-Stadt durch. Zahlreiche Gebäude wurde dabei zerstört. (Archivbild) © Omar Ishaq/dpa

14. September, 9.51 Uhr: Militante im Libanon feuern Geschosse auf Israel ab

Gleich 55 Geschosse seien auf die nordisraelische Stadt Safed und ihre Umgebung abgefeuert worden. Die Raketen und Drohnen wurden von der israelischen Luftabwehr abgefangen oder schlugen in unbewohntem Gebiet ein, teilte das israelische Militär mit. Menschen wurden nicht verletzt. Die Raketeneinschläge verursachten jedoch Brände. Die israelische Armee bombardierte eigenen Angaben zufolge mehrere Raketenstellungen der Schiiten-Miliz Hisbollah im Südlibanon, von denen aus zuvor Angriffe auf Israel erfolgt waren.

Das israelische Raketenabwehrsystem ist immer wieder im Norden des Landes gefordert und muss Geschosse aus dem Libanon eliminieren. © Ayal Margolin/Xinhua/dpa

14. September, 7.13 Uhr: Erste Phase der Polio-Impfungen in Gaza beendet

Ein seltener Lichtblick lässt sich derweil aus dem vom Krieg verwüsteten Gazastreifen vermelden: Die erste Runde der Impfkampagne gegen das Poliovirus wurde erfolgreich beendet. Das berichtete der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in Genf. Gut 560.000 Kindern unter zehn Jahren hätten eine erste Impfdosis erhalten. Zu größeren Zwischenfällen kam es nicht. Die Aktion dauerte knapp zwei Wochen. Die Kinder brauchen in vier Wochen alle eine zweite Impfdosis, um vor einer Ansteckung geschützt zu sein.

560.000 Kindern unter zehn Jahren sollen eine erste Impfdosis erhalten haben. © Marwan Dawood/XinHua/dpa

14. September, 7.12 Uhr: Tote bei israelischem Militäreinsatz im Westjordanland

Das israelische Militär tötete in den letzten 48 Stunden bei einer Anti-Terror-Operation im nördlichen Westjordanland nach eigenen Angaben sechs militante Palästinenser. Fünf bewaffnete Männer seien in der Ortschaft Tubas bei einem gezielten Luftangriff ums Leben gekommen, hieß es in einer Mitteilung der Streitkräfte. Ein sechster Militanter sei in der Flüchtlingssiedlung Fara in Tubas durch Schüsse getötet worden, als er Sprengsätze gegen israelische Soldaten warf.

13. September, 22.22 Uhr: UN-Vollversammlung soll Druck auf Israel für Abzug erhöhen

Die Palästinenser wollen mit einer neuen Resolution in der UN-Vollversammlung den Druck auf Israel zum Rückzug aus besetzten Gebieten erhöhen. Eine Reihe von Staaten beantragte eine Sitzung des größten UN-Gremiums zur Abstimmung über eine Resolution, die die Umsetzung eines Rechtsgutachtens des obersten UN-Gerichts zum Nahost-Konflikt durchsetzen soll. Das Treffen wurde auf Dienstag, den 17. September, gelegt. In seinem Rahmen soll die Versammlung über die Beschlussvorlage abstimmen, die unter anderem fordert, dass "Israel seine unrechtmäßige Anwesenheit im besetzten palästinensischen Gebiet" innerhalb von zwölf Monaten beenden müsse.

13. September, 20.19 Uhr: Forderung nach Ende des Gaza-Kriegs bei Treffen in Madrid

Mehrere Länder Europas, Asiens und Afrikas fordern nach Angaben des spanischen Außenministers José Manuel Albares ein Ende des Gaza-Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Man sei in Madrid zusammengekommen, "um auf ein Ende des Krieges in Gaza und auf die Umsetzung der Zweistaatenlösung zu drängen", teilte Albares auf der Plattform X zu einem Treffen von Außenministern am Freitag mit.

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell (77) spricht auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen von Außenministern zum Gaza-Krieg. © Diego Radamés/EUROPA PRESS/dpa

13. September, 12.58 Uhr: Türkei leitet Ermittlungen zu getöteter Aktivistin ein

Die Türkei hat eigene Ermittlungen zum Tod der türkisch-amerikanischen Aktivistin bei einem Protest im Westjordanland eingeleitet. "Wir haben eine Untersuchung gegen diejenigen eingeleitet, die für die Ermordung und das Märtyrertum unserer Schwester Aysenur Ezgi Eygi verantwortlich sind", sagte der türkische Justizminister Yilmaz Tunc am Donnerstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Eygis Leichnam wurde am heutigen Freitag in die Türkei überstellt und soll am Samstag beerdigt werden, schrieb Anadolu. Zuvor war von Freitag die Rede gewesen. Nach palästinensischen Angaben ist die Amerikanerin türkischer Herkunft vor einer Woche bei einem Protest gegen einen Siedlungsaußenposten durch Schüsse israelischer Soldaten getötet worden.

13. September, 7.33 Uhr: USA lassen einen Flottenverband die Heimreise antreten

Nach einem mehrwöchigen Einsatz als Reaktion auf die Krise im Nahen Osten haben die USA ihren Flugzeugträger "Theodore Roosevelt" aus dem Roten Meer abgezogen. Das Schiff und der dazugehörige Verband befänden sich auf dem Weg durch den Indopazifik, teilte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, mit. Im Nahen Osten befindet sich noch der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" und dessen Begleitschiffe. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte das Militär Ende August angewiesen, zunächst beide Flugzeugträger und deren Begleitschiffe in der Region zu belassen. Ryder nannte nun keine Details zu dem Abzug, sprach aber im Allgemeinen von "Flottenmanagement". Bei Bedarf seien die USA in der Lage, mit zwei Flugzeugträgern vor Ort zu sein, betonte er.

US-Verteidigungsminister Austin (71) hatte sein Militär Ende August angewiesen, zwei Flugzeugträger und deren Begleitschiffe in der Region zu belassen. Nun befindet sich einer der beiden auf dem Rückweg. © Andreas Arnold/dpa

12. September, 21.55 Uhr: Drei Tote nach israelischem Angriff im Libanon

Bei einem israelischen Angriff im Libanon sind nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Darunter sei auch ein Kind gewesen, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Bei dem Angriff nahe Nabatieh im Süden des Landes habe es außerdem drei Verletzte gegeben. Ob unter den Opfern Mitglieder der Hisbollah waren, war zunächst nicht klar. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht.

12. September, 20.47 Uhr Armee sicher - Alle aktiven Hamas-Terrortunnel dicht

Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge nach mehrmonatigem Einsatz in der südlichen Gaza-Stadt Rafah neun Tunnel gefunden, die unter der Grenze hindurch in Richtung Ägypten führten. Alle waren jedoch bereits zuvor verschlossen worden, entweder vom Nachbarland Ägypten oder von der früher im Gazastreifen herrschenden Hamas, berichtet die "Times of Israel" unter Berufung auf den Kommandeur der für Rafah zuständigen 162. Division, Brigadier Itzik Cohen. Soldaten der Division fanden in der Stadt an der Grenze zu Ägypten 203 Tunnel mit einer Gesamtlänge von 13 Kilometern, die sie weitgehend zerstörten. Neun davon hätten ins Nachbarland geführt. "Sie sind eingestürzt, unbrauchbar und nicht aktiv", wird Cohen zitiert.

Israelische Soldaten durchsuchen einen Hamas-Terrortunnel. © Ariel Schalit/AP/dpa

12. September, 18.25 Uhr: Chef der Elite-Aufklärungseinheit 8200 tritt zurück

Der Leiter der israelischen Elite-Aufklärungseinheit 8200, Jossi Sariel (47), hat seinen Rücktritt eingereicht. Sariel begründete den Schritt mit der "persönlichen Verantwortung", die er für das Versagen der Aufklärer am 7. Oktober des Vorjahres trage. Die Einheit 8200, die vergleichbar ist mit dem US-Geheimdienst NSA, beschäftigt sich unter anderem mit der Aufdeckung und Entschlüsselung der Kommunikation feindlicher Kräfte. In ihr arbeiten viele hoch qualifizierte Spezialisten aus dem IT-Bereich. Doch wie auch anderen Teilen des israelischen Sicherheitsapparates wird der militärischen Eliteschmiede in Israel vorgeworfen, am 7. Oktober des Vorjahres versagt zu haben.