Israel-Krieg: Israelische Soldaten durch Sprengsatz und Schüsse getötet

10. Januar, 9.48 Uhr: Nach Leichen-Fund einer Geisel in Gaza - auch Sohn tot

Auch der 22-jährige Sohn eines kürzlich tot im Gazastreifen gefundenen, aus Israel entführten Mannes ist nicht mehr am Leben. Die israelische Armee teilte mit, darüber habe sie die Familie nach Abschluss eines Untersuchungsverfahrens informiert. Der junge arabische Israeli sei in der Gefangenschaft der Hamas getötet worden. Israels Militär hatte am Mittwoch den Fund der Leiche des 53 Jahre alten Vaters bekanntgegeben und dabei auch mitgeteilt, dass Funde im Zusammenhang mit seinem Sohn "ernste Besorgnis" weckten, ob dieser noch am Leben sei. Bis dahin war man in Israel davon ausgegangen, dass beide noch am Leben sind.

Rauch steigt nach einem erneuten Luftangriff der israelischen Armee über Gaza-Stadt auf. © Mahmoud Zaki/XinHua/dpa

9. Januar, 21.12 Uhr: Israel hat vermutlich jemenitische Drohnen abgefangen

Die israelische Luftabwehr hat am Abend drei Drohnen abgefangen. Sie seien vermutlich im Jemen gestartet worden, teilte die Armee weiter mit. In dem Kibbuz Gwulot in der Negev-Wüste heulten die Sirenen des Luftalarms und die Menschen mussten Schutzräume aufsuchen. Über Opfer wurde nichts bekannt. Die anderen beiden Drohnen seien über dem Mittelmeer abgeschossen worden, ohne dass es Luftalarm gegeben habe.

9. Januar, 19.36 Uhr: Netanjahu würde laut Polen bei Auschwitzgedenken nicht verhaftet

Polen hat dem mit Haftbefehl gesuchten israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (75) signalisiert, dass ihm bei einer möglichen Teilnahme an der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz keine Verhaftung droht. Jeder Vertreter der israelischen Führung, der daran am 27. Januar teilnehmen wolle, könne sich sicher fühlen und werde nicht verhaftet, sagte Regierungschef Donald Tusk (67) in Warschau. Einen entsprechenden Beschluss habe sein Kabinett verabschiedet. Allerdings hatte Netanjahu schon vor Wochen mitteilen lassen, dass die Gedenkfeier von Anfang an nicht in seinem Terminkalender gestanden habe. Nach Angaben Tusks wird Israel mit seinem Bildungsminister vertreten sein. Auch ein Sprecher des polnischen Außenministeriums sagte, man habe bislang keine Hinweise darauf, dass Netanjahu an der Gedenkfeier teilnehmen wolle. Nach Auskunft der Gedenkstätte haben bereits Delegationen aus zehn Ländern zugesagt.

Donald Tusk (67), Ministerpräsident von Polen, versichert Netanjahu (75), dass ihm bei einer Teilnahme an der Gedenkfeier zum 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz keine Verhaftung droht. © Michael Kappeler/dpa

9. Januar, 16.33 Uhr: Vater und drei Töchter bei Angriff in Gaza getötet!

Bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben ein Vater und seine drei Töchter getötet worden. Ein Sprecher des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes sagte, ihr Haus im Flüchtlingsviertel Nuseirat sei am frühen Morgen beschossen worden. Die Leichen der Mädchen im Alter von fünf, sieben und acht Jahren seien aus den Trümmern geborgen worden.

Ein israelisches Kampfflugzeug feuert Leuchtraketen ab, während es den Gazastreifen überfliegt, gesehen vom Süden Israels aus. (Archivfoto) © Leo Correa/AP/dpa

Drei israelische Soldaten sind bei Kämpfen im Norden des Gazastreifens getötet worden. Ein weiterer sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Armee am Abend mit. Zugleich meldete die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde im Gazastreifen 51 Tote und 78 Verletzte binnen 24 Stunden bei israelischen Angriffen in dem Küstengebiet.

8. Januar, 18.49 Uhr: Tote Geisel im Gazastreifen geborgen!

Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge eine Leiche einer Geisel im Gazastreifen geborgen. Es handle sich um einen arabischen Israeli im Alter von 53 Jahren, teilte ein Sprecher des Militärs mit. Es gebe auch Funde seines ebenfalls entführten Sohns, die "ernste Besorgnis" um dessen Leben weckten. Der junge Mann ist Berichten zufolge 22 Jahre alt. Bislang ging man in Israel davon aus, dass Vater und Sohn noch am Leben sind. Die Leiche des Vaters sei am Dienstag in einem Tunnel in der Gegend von Rafah gefunden worden. Er sei in Gefangenschaft getötet worden, hieß es von der Armee weiter.

Aktivisten mit gefesselten Armen und Beinen, von Kunstblut verschmiert und mit zugeklebten Mündern während Protesten zur Freilassung der Geiseln. (Archivfoto) © Ohad Zwigenberg/AP/dpa

8. Januar, 14.33 Uhr: Berichte über drei Tote bei Luftangriff im Westjordanland

Bei einem israelischen Drohnenangriff im Westjordanland sind nach palästinensischen Medienberichten drei Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. Für die Berichte gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Die israelische Armee teilte lediglich mit, es sei eine "Terrorzelle" nahe Tamun angegriffen worden. Ein Militärsprecher sagte, man prüfe die Berichte über getötete Kinder. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa handelte es sich um Kinder im Alter von neun und zehn Jahren sowie um einen 23-Jährigen. Das palästinensische Außenministerium in Ramallah sprach von einem "abscheulichen Verbrechen" der israelischen Armee. Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 ist die Lage auch im besetzten Westjordanland extrem angespannt.

8. Januar, 12.29 Uhr: Iran verschärft Sicherheitsmaßnahmen rund um Atomkraftwerk

Irans Regierung hat angesichts militärischer und politischer Spannungen scharfe Sicherheitsmaßnahmen im Atomsektor angeordnet. Rund um das einzige Atomkraftwerk Buschehr im Landessüden sei ein Sperrkreis von fünf Kilometern eingerichtet worden, in dem Ausländer und Migranten weder wohnen noch arbeiten dürfen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf den Gouverneur der Provinz. Die israelische Nachrichtenseite Ynet berichtete, Israel und die USA bereiteten sich auf einen möglichen gemeinsamen Schlag gegen die iranischen Atomanlagen vor. Grund sei, dass Teheran "dramatisch nahe an nuklearen Fähigkeiten" sei. Vizeadmiral Brad Cooper, stellvertretender Befehlshaber des zuständigen Regionalkommandos des US-Militärs, und der israelische Vize-Generalstabschef Amir Baram hätten vergangene Woche bei einem Besuch Coopers in Israel über einen möglichen gemeinsamen Angriff gesprochen. Dafür gab es keine offizielle Bestätigung.

Das iranische Atomkraftwerk Buschehr soll vor Angriffen geschützt werden. © Abedin Taherkenareh/EPA/dpa

7. Januar, 22.22 Uhr: Gaza-Geiseln - Trump erneuert Höllen-Drohung

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den Druck für eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung der dort von der Hamas festgehaltenen Geiseln erhöht. "Im Nahen Osten wird die Hölle losbrechen, und das wird nicht gut für die Hamas sein, und es wird - offen gesagt - für niemanden gut sein", wenn die Geiseln nicht bis zu seiner Amtseinführung am 20. Januar zurück seien, sagte er vor Journalisten in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Wer außer der Hamas gemeint war, sagte Trump nicht und nannte auch wie auch schon bei einer ähnlichen Äußerung Anfang Dezember keine weiteren Details.

7. Januar, 20.42 Uhr: 100 Geiseln werden von der Hamas festgehalten

Nach israelischen Angaben werden noch 100 Geiseln - darunter auch Leichen - von der Hamas festgehalten. Darunter sind auch vier Israelis - zwei davon getötete Soldaten - die sich schon seit einem Jahrzehnt in der Gewalt der Hamas befinden. Die Hamas will auch tote Geiseln nutzen, um palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen freizupressen. Unter den 96 verbliebenen Geiseln vom 7. Oktober 2023 sind 83 Männer, 13 Frauen und zwei Kinder unter fünf. 86 von ihnen sind Israelis, zehn sind Ausländer - darunter acht Personen aus Thailand, ein Nepalese und ein Tansanier.