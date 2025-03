Israel-Krieg: Israels Armee wird laut Minister in weitere Gebiete Gazas einrücken

Als Grund nannte Netanjahu "Mangel an Vertrauen" in Bar. Die Beziehungen zwischen den beiden gelten seit Längerem als belastet. In einer Untersuchung des Inlandsgeheimdienstes über die Fehler, die das Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 ermöglicht hatten, war Netanjahu nicht gut weggekommen.

Mit schockierenden Worten hat eine ehemalige Geisel der islamistischen Terrorgruppe Hamas vor dem UN-Sicherheitsrat ihre Gefangenschaft geschildert.

"Am 7. Oktober verwandelte sich mein Himmel in die Hölle", sagte der Israeli Eli Sharabi vor dem mächtigsten UN-Gremium in New York. Er lebte bis zum Tag des Angriffs in einem Kibbuz nahe dem Gazastreifen. Dann drangen bewaffnete Hamas-Kämpfer in das Haus ein, in dem er mit seiner Frau und seinen Töchtern lebte.

Als die Terroristen ihn verschleppten, habe er seiner Familie noch zugerufen: "Ich komme wieder", sagte Sharabi. "Ich musste es glauben, aber das war das letzte Mal, dass ich sie sah. Ich wusste nicht, dass ich mich für immer hätte verabschieden sollen." Draußen vor seinem Haus habe er dann mehr als 100 Kämpfer gesehen "die sich selbst filmten, wie sie feierten, lachten und in unseren Gärten Party machten, während sie meine Freunde und Nachbarn massakrierten."