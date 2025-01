Israel-Krieg: Mindestens 20 Tote bei Luftangriffen in Gaza

Fortsetzung des Artikels laden

5. Januar, 21.18 Uhr: Mossad-Chef und US-Vertreter reisen offenbar zu Gaza-Verhandlungen

Medienberichten zufolge reisen ranghohe Vertreter Israels und der US-Regierung zu den laufenden Gesprächen über eine Gaza-Waffenruhe in Katar. Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, wird am Montag in Doha erwartet, berichtete die Nachrichtenseite Ynet. Zudem schrieb ein Korrespondent der US-Nachrichtenseite Axios, auch der Nahost-Koordinator des Weißen Hauses, Brett McGurk, sei in die katarische Hauptstadt gereist. Beides könnte bedeuten, dass eine mögliche Einigung näher rückt. Allerdings gab es solche Zeichen der Hoffnung in den vergangenen Monaten schon öfter, ohne dass ein Durchbruch erzielt worden wäre.

5. Januar, 19.01 Uhr: Laut Israel Waffenruhe mit Hisbollah gefährdet

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz (69) hat einem Medienbericht zufolge vor einem Ende der Waffenruhe mit der libanesischen Hisbollah-Miliz gewarnt. Israel werde sich gezwungen sehen, zu handeln, falls sich die Hisbollah-Kämpfer nicht wie in der Vereinbarung über die Waffenruhe vorgesehen aus dem Südlibanon zurückzögen, sagte der Minister der Zeitung Times of Israel zufolge. Israel sei am Erhalt der Waffenruhe interessiert, betonte Katz. Bedingung sei aber, dass sich die Hisbollah-Kämpfer hinter den Litani-Fluss rund 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze zurückzögen sowie eine Demontage aller Waffen und terroristischer Infrastruktur im Grenzgebiet durch die libanesische Armee. Das sei bisher aber nicht geschehen, warnte Katz.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz (69). © Hannes P Albert/dpa

5. Januar, 17.02 Uhr: Laut UN-Agentur bereits sieben Babys in Gaza erfroren

Im Gazastreifen sind nach Angaben des Palästinenserhilfswerks UNRWA bereits sieben Säuglinge an Unterkühlung gestorben. Insgesamt gebe es aus Mangel an Unterkünften infolge des Kriegs für etwa 7700 Neugeborene keinen ausreichenden Schutz, warnte die UN-Agentur auf der Plattform X.

5. Januar, 12.57 Uhr: Gericht verschiebt Netanjahus Anhörungen um zwei Wochen

Das Bezirksgericht in Jerusalem hat weitere Anhörungen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu (75) in dessen Korruptionsprozess um zwei Wochen verschoben. Das Gericht gewährte den Aufschub, nachdem ihn Netanjahus Anwälte unter Berufung auf dessen jüngste Operation beantragt hatten, berichtete das Armee-Radio. Der Regierungschef muss demnach frühestens am 20. Januar wieder vor Gericht erscheinen. Netanjahu ist wegen Betrugs, Untreue und Bestechlichkeit angeklagt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, als Kommunikationsminister dem Telekom-Riesen "Bezeq" Vergünstigungen gewährt zu haben. Außerdem soll er von befreundeten Milliardären Luxusgeschenke angenommen haben. Bei einer ersten Anhörung am 10. Dezember hatte er die Vorwürfe als "absurd" zurückgewiesen.

5. Januar, 8.37 Uhr: Israels Militär greift mehr als 100 "Terrorziele" in Gaza an

Die israelische Luftwaffe hat am Wochenende nach eigenen Angaben mehr als 100 "Terrorziele" im Gazastreifen angegriffen. Dabei seien Dutzende Terroristen der islamistischen Hamas "eliminiert" worden, teilten die israelische Armee und Israels Inlandsgeheimdienst Schin Bet am Morgen mit. Damit habe das Militär auf Angriffe der Hamas reagiert. Die Armee griff den Angaben zufolge auch mehrere Abschussrampen an, von denen aus Geschosse aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden sein sollen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die israelische Luftwaffe hat erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. (Archivbild) © Israel Air Force

5. Januar, 8.21 Uhr: Israelische Armee: Aus dem Jemen abgefeuerte Rakte abgefangen

Vor dem Hintergrund des Konflikts zwischen Israel und der jemenitischen Huthi-Miliz hat die israelische Armee erneut Raketenbeschuss aus dem Jemen gemeldet. "Nachdem in Talmei Elazar Sirenen ertönten, wurde eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen, bevor sie Israel erreichte", teilte das Militär am Sonntag im Onlinedienst Telegram mit. Die Huthis äußerten sich bisher nicht zu dem Angriff.

4. Januar, 20.29 Uhr: Blinken verteidigt US-Waffenlieferungen an Israel

US-Außenminister Antony Blinken (62) hat Waffenlieferungen an Israel verteidigt. "Leider ist das Land mit Gegnern und Feinden aus allen Richtungen konfrontiert", sagte Blinken der "New York Times" auf die Frage, warum die USA weiter Waffen an Israel lieferten, obwohl die islamistische Hamas mittlerweile eine geringere Bedrohung darstelle und die Bevölkerung in Gaza "vollständig dezimiert" sei. Die Unterstützung sei unerlässlich, um sicherzustellen, dass Israel Bedrohungen abschrecken und sich angemessen verteidigen könne, was am Ende auch einen noch größeren Konflikt mit mehr Tod und Zerstörung verhindere, argumentierte Blinken.

4. Januar, 16.18 Uhr: Hamas veröffentlicht weiteres Geisel-Video

Die islamistische Hamas hat israelischen Medienberichten zufolge ein weiteres Video einer aus Israel entführten Geisel veröffentlicht. Die junge Soldatin Liri Albag (19) war bei dem beispiellosen Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 von ihrem Einsatzort Nahal Oz am Grenzzaun zum Gazastreifen entführt worden. Sie gehörte zu der militärischen Beobachtertruppen, die vor dem Hamas-Angriff Vorgesetzte vergeblich vor verdächtigen Aktivitäten im Gazastreifen gewarnt hatten. Die Familie der Geisel gab zunächst keine Genehmigung, das dreieinhalbminütige Video zu zeigen oder seinen Inhalt wiederzugeben. Nur ein Standbild wurde veröffentlicht, wo auf Arabisch steht: "Ich bin seit mehr als 450 Tagen eine Gefangene in Gaza." Das würde bedeuten, dass die Aufnahme vor Kurzem gemacht wurde. Unter welchen Umständen das Video entstand, ist unbekannt.

Liri Albag (19) wurde vor mehr als 450 Tagen von den Islamisten verschleppt. Der jungen Frau steht der Schrecken der Hamas-Geiselhaft (rechtes Bild) ins Gesicht geschrieben. © Twitter/AzatAlsalim , Hamas

4. Januar, 15.36 Uhr: Palästinenser melden Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Die israelische Armee hat bei mehreren Angriffen im Gazastreifen einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge mindestens fünf Menschen getötet. Zahlreiche weitere Menschen seien bei den Angriffen in Dschabalia im Norden und Deir al-Balah im Zentrum des Küstenstreifens verletzt worden, schrieb die Agentur unter Berufung auf ihren Gaza-Korrespondenten. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Angaben zum Kampfgeschehen oder zu dem Bericht. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. In Beit Hanun im äußersten Nordosten des Gazastreifens sprengte die israelische Armee nach eigenen Angaben einen großen Gebäudekomplex. Die nur etwa drei Kilometer von der israelischen Stadt Sderot entfernten Gebäude seien mit ihren Panzerabwehrstellungen, Tunneln und Abschussrampen für Raketen-Angriffe auf Israel eine Gefahr gewesen, betonte die Armee.

4. Januar, 9.27 Uhr: Zwei Menschen bei Schießerei in Flüchtlingssiedlung getötet

Vor dem Hintergrund von Auseinandersetzungen zwischen der Palästinenserbehörde und militanten Gruppen im Westjordanland sind nach Angaben von Sicherheitskräften zwei Menschen getötet worden. In der Flüchtlingssiedlung bei Dschenin seien am Freitag bei "einem Vorfall" ein Vater und sein Sohn getötet und die Tochter der Familie verletzt worden, erklärte ein Sprecher der palästinensischen Sicherheitskräfte. Der Sprecher machte "gesetzlose Individuen" für die Gewalttat verantwortlich. Der Ort des Geschehens befinde sich außerhalb des Einsatzgebiets der Sicherheitskräfte, hieß es weiter. Angaben zu den Hintergründen der Tat gibt es nicht.

In einer Flüchtlingssiedlung bei Dschenin sind zwei Personen ums Leben gekommen. (Archivbild) © Majdi Mohammed/AP/dpa

3. Januar, 21.13 Uhr: Erneute Verhandlungsrunde um Gaza-Waffenruhe und Geiselabkommen

Im Ringen um eine Waffenruhe im Gazastreifen und um die Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas hat in der katarischen Hauptstadt Doha eine neue Verhandlungsrunde begonnen. Das bestätigten israelische Regierungsvertreter gegenüber Medien ihres Landes sowie die islamistische Hamas in einer Presseerklärung. Katar vermittelt zusammen mit Ägypten und den USA zwischen Israel und der Hamas, die direkte Verhandlungen miteinander ablehnen. Die Hamas betonte in ihrer Verlautbarung, dass die Verhandlungen auf eine endgültige Beendigung der Kampfhandlungen in Gaza abzielen würden.

Palästinenser am Ort eines vorangegangenen israelischen Armeeschlags im Gebiet Al-Mawasi. © Doaa El-Baz/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

3. Januar, 15.23 Uhr: Wieder tödliche Angriffe im Gazastreifen

Bei mehreren israelischen Angriffen im Gazastreifen hat es einem Bericht zufolge seit dem frühen Morgen mindestens 42 Tote gegeben. Unter den Opfern sei auch ein Journalist sowie Frauen, Kinder und Jugendliche, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf medizinische Kreise. Israels Armee äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht. Sie teilte aber mit, am vergangenen Tag rund 40 Ziele der Hamas im Gazastreifen aus der Luft angegriffen zu haben, darunter Kommandozentralen der islamistischen Terrororganisation. Einige der Hamas-Posten hätten sich in ehemaligen Schulgebäuden befunden.

3. Januar, 8.18 Uhr: Neuer Raketenbeschuss - Hunderttausende eilen in Schutzräume!

Die israelische Luftabwehr hat in der Nacht laut Militärangaben wieder eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Sie sei nach Eintreten in den israelischen Luftraum abgeschossen worden, teilte das Militär auf Telegram mit. Berichte über Verletzte infolge herabfallender Trümmerteile im Raum der Stadt Modiin zwischen Tel Aviv und Jerusalem würden geprüft. Hunderttausende Menschen wurden am frühen Morgen durch das Sirenengeheul aus dem Schlaf gerissen und hasteten in die Schutzräume.

Menschen versammeln sich in einem Schutzraum, nachdem die Sirenen eines Luftangriffs auf dem Ben-Gurion-Flughafen in der Nähe von Tel Aviv ertönt sind. © Matias Delacroix/AP/dpa

3. Januar, 8.13 Uhr: Erneut israelischer Luftangriff in Syrien

Israels Luftwaffe hat nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten erneut Ziele in Syrien angegriffen. Kampfflugzeuge hätten in der Nacht militärische "Verteidigungsfabriken" der gestürzten syrischen Regierung südlich von Aleppo angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in der Nacht mit. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht. Das israelische Militär schwieg sich zunächst aus. Es seien gewaltige Explosionen zu hören gewesen, teilte die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien in der Nacht weiter mit.