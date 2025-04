Israel-Krieg: Netanjahu droht Hamas weitere Schläge an

Fortsetzung des Artikels laden

28. März, 9.50 Uhr: Iran bekräftigt israelfeindliche Politik am Al-Kuds-Tag

Mitten in einer historischen Wirtschaftskrise finden im Iran die alljährlichen Al-Kuds-Demonstrationen statt, mit denen das islamische System seine israelfeindliche Politik bekräftigt. Am Asadi-Platz (Freiheitsplatz) in der Hauptstadt Teheran skandierten Zehntausende Systemanhänger Parolen gegen die beiden Erzfeinde USA und Israelund schworen den "kompromisslosen Kampf bis zur Befreiung Palästinas von zionistischer (israelischer) Besetzung". Lokalen Medienberichten zufolge nehmen landesweit Hunderttausende an den staatlich organisierten Demonstrationen teil.

28. März, 9.49 Uhr: Zwei Raketen aus dem Libanon abgefeuert

Der Norden Israels ist nach Militärangaben mit zwei Raketen aus dem Libanon beschossen worden. Eine von ihnen sei abgefangen worden, die andere auf libanesischem Boden gelandet, schrieb ein israelischer Armeesprecher auf der Plattform X. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, Israel habe im Gegenzug mehrere Dörfer im Südlibanon beschossen. Demnach waren über dem Gebiet sowie über der libanesischen Hauptstadt Beirut auch israelische Drohnen zu hören.

28. März, 6.02 Uhr: Bemühungen um neue Waffenruhe

Dieser sehe vor, dass die Hamas im Gegenzug für eine Einstellung der Kämpfe alle fünf bis sieben Tage fünf Geiseln freilässt, schrieb die "Times of Israel". Zudem würden Verhandlungen über eine dauerhafte Beendigung des Krieges zugesichert, hieß es. Die drei Vermittlerstaaten hatten nach langwierigen Bemühungen bereits eine Waffenruhe vermittelt, die im Januar in Kraft getreten war. Doch nachdem sich Israel und die Hamas nicht auf eine Fortsetzung einigen konnten, greift Israels Armee seit Tagen wieder massiv in Gaza an.

28. März, 6 Uhr: Proteste gegen Hamas und Krieg

Seit drei Tagen in Folge demonstrieren Hunderte Palästinenser gegen die Herrschaft der Hamas und den Krieg. Augenzeugen berichteten der Deutschen Presse-Agentur, dass Anwohner bei den Protesten den Abzug der Terrororganisation gefordert hätten. In sozialen Medien verbreitete Aufnahmen sollen Demonstranten mit Schildern zeigen, auf denen etwa "Hamas raus" und "Hamas sind Terroristen" steht. Die Terrororganisation warnte die Menschen unterdessen davor, für die Interessen Israels einzutreten.

Hunderte Palästinenser protestieren nun bereits den dritten Tag in Folge gegen die Herrschaft der Hamas und den anhaltenden Krieg. © Jehad Alshrafi/AP/dpa

27. März, 22.16 Uhr: Erneut Hunderte bei Protesten in Gaza gegen Krieg und Hamas

Im Gazastreifen haben Anwohnern zufolge wieder Hunderte Menschen gegen die Herrschaft der Hamas sowie den Krieg mit Israel demonstriert. Bei den Protesten, die den dritten Tag in Folge stattfinden, hätten Palästinenser einen Abzug der Terrororganisation gefordert, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur. Kundgebungen gab es Anwohnern und palästinensischen Berichten zufolge an mehreren Orten in dem umkämpften Küstengebiet. In sozialen Medien verbreitete Aufnahmen sollen Demonstranten mit Schildern zeigen, auf denen etwa "Hamas raus" und "Hamas sind Terroristen" steht.

27. März, 22.15 Uhr: Tausende Israelis demonstrieren erneut gegen Regierung

Tausende Israelis haben sich erneut zu einem Protest gegen die rechts-religiöse Regierung sowie für einen Gaza-Deal versammelt. Die Kundgebung in Tel Aviv richtete sich auch gegen ein höchst umstrittenes Gesetz, das Israels Parlament am Morgen gebilligt hatte. Damit soll laut Kritikern mehr politischer Einfluss bei der Ernennung von Richtern möglich werden. Es ist ein zentrales Gesetz des umstrittenen Justizumbaus im Lande, den Israels Führung vorantreibt. Die Demonstranten sowie auch Rechtsexperten im Land sehen die Demokratie dadurch gefährdet. Das Oberste Gericht will nun eingereichte Klagen gegen das gebilligte Gesetz prüfen.

Menschen skandieren Parolen bei einem Protest gegen die Regierung Netanjahus. (Archivbild) © Ilia Yefimovich/dpa

27. März, 15.02 Uhr: Zwei Raketen aus dem Jemen auf Israel abgefeuert

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben erneut zwei Raketen aus dem Jemen abgefangen, die in Richtung Israel abgefeuert worden waren. Die Geschosse seien gestoppt worden, bevor sie in israelisches Gebiet vordrangen, hieß es in der Mitteilung. In verschiedenen Teilen Israels, darunter auch in Tel Aviv, gab es zuvor Raketenalarm. Die Warnsirenen sollen verhindern, dass Menschen von möglichen Raketenteilen getroffen werden. Ein Huthi-Sprecher teilte mit, die Miliz habe auf den israelischen Flughafen bei Tel Aviv sowie ein militärisches Ziel gezielt und ein US-Kriegsschiff angegriffen. Es gab jedoch keine Informationen über mögliche Treffer.

27. März, 13.40 Uhr: Mehrere Tote bei Angriffen Israels im Libanon

Bei neuen israelischen Angriffen im Libanon sind nach libanesischen Medienberichten mindestens drei Menschen getötet worden. Die israelische Armee teilte mit, mehrere Mitglieder der proiranischen Hisbollah-Miliz seien im Süden des Nachbarlandes angegriffen worden, während sie Waffen transportiert hätten. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete unter Berufung auf das Gesundheitsministerium, bei einem Angriff auf ein Fahrzeug in dem Gebiet seien drei Menschen ums Leben gekommen.

27. März, 6.08 Uhr: Islamischer Dschihad feuert erneut Raketen auf Israel

Extremisten der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) haben erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee teilte am Abend mit, eine Abfangrakete sei auf ein Geschoss aus dem Norden des Gazastreifens gefeuert worden. Zuvor wurden laut Militär bereits zwei Raketen vom zentralen Abschnitt des Gazastreifens aus auf Israel abgeschossen. Eine davon sei von der Luftabwehr abgefangen worden. Das zweite Geschoss sei im Bereich einer Ortschaft im Grenzgebiet eingeschlagen.

27. März, 6.12 Uhr: Erneut Sprechchöre gegen Hamas im Gazastreifen

Im Gazastreifen haben erneut hunderte Menschen Sprechchöre gegen die in dem Küstenstreifen herrschende radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas gerufen. "Raus, raus, raus, Hamas raus!", riefen Demonstranten am Mittwoch in der Stadt Gaza, die sich laut Augenzeugen um eine von einem Teilnehmer hochgehaltene palästinensische Flagge versammelten. In Gaza und in Beit Lahia im Norden des Gazastreifens hielten Teilnehmer zudem Schilder mit der Aufschrift "Die Hamas repräsentiert uns nicht" hoch.

Im Gazastreifen begehren immer mehr Menschen gegen das Hamas-Regime auf. © AFP

26. März, 19.54 Uhr: Tausende protestieren in Israel gegen die Regierung

In Israel haben erneut viele Menschen gegen die rechts-religiöse Regierung des Landes und einen höchst umstrittenen Gesetzentwurf protestiert. Rund Zehntausend Israelis seien in Jerusalem auf die Straße gegangen, meldete die israelische die Nachrichtenseite ynet. Die Zeitung Haaretz sprach bei einer Kundgebung vor dem Parlament von Tausenden Teilnehmern. Anlass des neuen Protests war vor allem ein Gesetzesvorhaben der Regierung. Sie will die politische Kontrolle über den Ernennungsprozess von Richtern deutlich ausweiten. Abgeordnete debattieren derzeit über den Gesetzentwurf. Die finale Abstimmung darüber ist laut Haaretz voraussichtlich für Donnerstag geplant. Die Opposition will ihr Berichten zufolge aus Protest fernbleiben.

Israelis blockieren eine Autobahn zwischen Jerusalem und Tel Aviv, um gegen die Regierung von Netanjahu zu protestieren. © Ohad Zwigenberg/AP/dpa

26. März, 18.55 Uhr: Tausende in Gaza protestieren gegen den Krieg und die Hamas

Im Gazastreifen hat es den zweiten Tag in Folge große Proteste für ein Ende des Kriegs mit Israel sowie gegen die Hamas gegeben. Augenzeugen zufolge demonstrierten Tausende Palästinenser in mehreren Orten des Gebiets, darunter in Beit Lahia und der Stadt Gaza im Norden sowie in Chan Junis im Süden des Küstenstreifens. Eine Mehrheit der Demonstranten habe bei den Kundgebungen auch gegen die Hamas protestiert, berichteten Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur.

Palästinenser protestieren gegen die Hamas und den Krieg mit Israel. © Jehad Alshrafi/AP/dpa

26. März, 17.48 Uhr: Israels Armee wird laut Katz in weitere Gebiete Gazas einrücken

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz (69) hat Einsätze in weiteren Gebieten des Gazastreifens angekündigt. "Sie werden aufgefordert, zu Ihrer eigenen Sicherheit die Kampfgebiete zu verlassen", sagte er in einer Videoansprache an die Bewohner des Küstenstreifens gerichtet. Die Pläne für die neuen Einsätze seien bereits genehmigt. Israels Armee werde bald "mit voller Kraft in andere Gebiete Gazas einrücken". "Die Hamas gefährdet Ihr Leben und ist Ursache dafür, dass Sie Ihre Häuser und immer mehr Gebiete verlieren, die in die israelische Verteidigungsformation integriert werden", sagte Katz weiter. Die auf der Plattform X veröffentlichte Ansprache wurde auch auf Arabisch untertitelt.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz (69). © Hannes P Albert/dpa

26. März, 14.17 Uhr: Islamischer Dschihad feuert erneut Raketen auf Israel

Extremisten der Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) haben erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee teilte mit, zwei Raketen seien vom zentralen Abschnitt des Gazastreifens aus auf Israel abgeschossen worden. Eine davon sei von der Luftabwehr abgefangen worden. Das zweite Geschoss sei im Bereich einer Ortschaft im Grenzgebiet eingeschlagen. Die Terrororganisation PIJ teilte mit, der Angriff sei "eine Reaktion auf die Verbrechen des zionistischen Feindes gegen unser palästinensisches Volk".

Das Iron-Dome-Raketenabwehrsystem feuert eine Abfangrakete ab, nachdem Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert werden. (Archivbild) © Ilia Yefimovich/dpa

26. März, 6.18 Uhr: Neue Proteste gegen die Regierung in Israel

Auch in Jerusalem kam es erneut zu Protesten gegen die Politik der rechtsreligiösen israelischen Regierung. Vor dem Parlament demonstrierten Hunderte Menschen, während der neue Haushalt verabschiedet wurde. Nach Medienberichten kam es erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei sowie mehreren Festnahmen.

Die Polizei ging hart gegen die Demonstranten vor. © Ohad Zwigenberg/AP/dpa

26. März, 6.17 Uhr: Mehr als 50.000 Menschen im Gazastreifen getötet

Den Gesundheitsbehörden im Gazastreifen zufolge wurden dabei bisher mehr als 50.100 Menschen getötet. Bei einem Drittel davon handelt es sich demnach um Kinder und Jugendliche. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Internationale Organisationen wie die UN betrachten sie jedoch als weitgehend glaubwürdig. Im Zuge des Kriegs musste die überwältigende Mehrheit der rund zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens aus ihren Wohnorten fliehen. Die israelischen Angriffe haben schwerste Zerstörungen hinterlassen.

Der Krieg im Nahen Osten hat eine Welle der Zerstörung ausgelöst. © Jehad Alshrafi/AP/dpa

25. März, 20.57 Uhr: Hunderte Palästinenser in Gaza demonstrieren gegen den Krieg

Hunderte von Palästinensern haben im Norden des Gazastreifens für ein Ende des Kriegs mit Israel demonstriert. In spontanen Märschen forderten einige Demonstranten nach Angaben von Augenzeugen auch ein Ende der Hamas-Herrschaft in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen. In der Nähe des Indonesischen Krankenhauses versammelten sich viele junge Menschen und forderten in Sprechchören, den seit eineinhalb Jahren tobenden Krieg zu beenden. Solche Demonstrationen gelten als selten im Gazastreifen. Die Hamas ist dafür bekannt, hart gegen interne Gegner vorzugehen.

Seit Tagen gibt es in Israel Proteste gegen den Gaza-Krieg. (Archivbild) © Ilia Yefimovich/dpa

25. März, 14.58 Uhr: Syrien meldet vier Tote durch israelische Angriffe

Im Süden Syriens sind nach staatlichen Angaben mindestens vier Zivilisten durch Angriffe des israelischen Militärs getötet worden. Das berichtete die syrische Staatsagentur Sana. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben. Israels Armee habe einen Ort nahe Daraa im Süden des Landes angegriffen. Israels Armee teilte mit, im südlichen Syrien hätten "mehrere Terroristen" das Feuer auf israelische Truppen eröffnet. Diese hätten daraufhin zurückgeschossen. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.