Krieg in Israel: Leipziger Schülertheatergruppe hält sich derzeit noch im Land auf!

Leipzig/Herzliya - Während Israel in Krieg verfällt und die Zahl der Toten steigt , hält sich aktuell noch eine Leipziger Schülertheater-Gruppe in der Partnerstadt Herzliya nahe Tel Aviv auf!

Israelische Streitkräfte gehen hinter einem Fahrzeug in Position. Seit Samstagmorgen wird das Land immer wieder von der Terrororganisation Hamas angegriffen. Israels Sicherheitskabinett rief am Sonntag den Kriegszustand aus. © Ilia Yefimovich/dpa

Die Terrororganisation Hamas greift seit Samstag das Land mit Raketenbeschüssen und Kämpfern auf dem Boden an. Am Sonntag folgte zudem eine Attacke der libanesischen Hisbollah. Israel reagierte seinerseits mit Gegenangriffen. Das Sicherheitskabinett erklärte am Sonntag den Kriegszustand. Allein auf israelischer Seite sollen bereits rund 500 Menschen getötet worden sein.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (65, SPD) teilte indes mit, dass die 15 Jugendlichen in Sicherheit und wohlauf seien. Die Verwaltung der Messestadt stehe in engem Kontakt mit der Gruppe des Theaterhauses Schille. Es werde geprüft, ob sie wie geplant am Montag zurück nach Deutschland fliegen könne.

Jung verurteilte den Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel. "Dieser Angriff muss sofort enden, der Staat hat jedes Recht, sich gegen die Angreifer zu verteidigen", so das Stadtoberhaupt.