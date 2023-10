Mob stürmt Flughafen in Russland, nachdem Maschine aus Israel gelandet ist

Machatschkala (Russland) - Krasse Szenen spielten sich am späten Sonntagnachmittag am örtlichen Flughafen der russischen Stadt Machatschkala ab. Zahlreiche Videos, die das Drama zeigten, schossen wie Pilze aus dem Boden. In den Clips ist zu sehen, wie eine aufgebrachte Menge den Flughafen stürmt. Manche von ihnen schwenken Palästina-Flaggen, "Allahu akbar"-Rufe sind zu hören. Ziel des Mobs: eine Maschine aus Israel. Am späten Abend dann die Entwarnung: Der Flughafen wurde geräumt und geschlossen.