Nach Anschlägen in Israel: Lage im Nahen Osten extrem angespannt

Tel Aviv (Israel) - Nach neuen Raketenangriffen aus Syrien hat die israelische Armee nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag Ziele in dem feindlichen Nachbarland angegriffen.

Rauch steigt von einem Feuer auf, nachdem Raketen aus dem Libanon auf Bezet im Norden Israels abgefeuert wurden. © Fadi Amun/AP/dpa

Israels Luftwaffe bombardiert regelmäßig Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Israel will verhindern, dass sein Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen wie die Hisbollah ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten.

Der Iran ist neben Russland im Bürgerkrieg der wichtigste Verbündete des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad (57).

Erst am Donnerstag war es zu schwerem Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israel gekommen. Israel machte die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas verantwortlich für die Angriffe und griff daraufhin Stützpunkte militanter Palästinenser in dem nördlichen Nachbarland sowie im Gazastreifen aus der Luft an. Auch aus dem Palästinensergebiet am Mittelmeer wurden zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert.

Der geschäftsführende libanesische Ministerpräsident, Nadschib Mikati (67), sagte, eine Untersuchung der Armee habe ergeben, dass "nicht-libanesische Elemente" die Raketen auf Israel abgefeuert hätten.

Israelische Experten gehen jedoch davon aus, dass die Hisbollah-Miliz alle Vorgänge im Süden des Landes kontrolliert.