Nahost-Konflikt: Restliche Hamas-Geiseln frei!

In Israel haben sich in Erwartung der letzten Geiseln aus dem Gazastreifen Hunderte Menschen in den frühen Morgenstunden im Zentrum von Tel Aviv versammelt.

Kairo/Tel Aviv - In Israel haben sich in Erwartung der letzten Geiseln aus dem Gazastreifen Hunderte Menschen in den frühen Morgenstunden auf dem "Platz der Geiseln" im Zentrum der Küstenmetropole Tel Aviv versammelt.

Auf dem "Platz der Geiseln" in Tel Aviv warten die Menschen auf die Rückkehr der Geiseln.  © Emilio Morenatti/AP/dpa

Auf einer vom Forum der Geiselfamilien verbreiteten Live-Übertragung auf YouTube sitzen die Menschen auf Stühlen in gelber Farbe, die die Solidarität mit den Geiseln symbolisiert. Dazu haben sie blau-weiße israelische Flaggen bei sich.

Nach israelischen Angaben handelt es sich um 20 Verschleppte, die freikommen sollen. Das Forum der Angehörigen plant, die Rückkehr der Geiseln nach Israel auf großen Bildschirmen zu übertragen.

Es hatte die Öffentlichkeit aufgerufen, sich über Nacht auf dem Platz der Geiseln zu versammeln.

Berlin setzt Zeichen gegen Hamas am Brandenburger Tor
Israel Krieg Berlin setzt Zeichen gegen Hamas am Brandenburger Tor

Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

13. Oktober, 9.51 Uhr: Restliche Geiseln im Gazastreifen freigelassen

Im Gazastreifen sind die restlichen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen worden.

Mehrere israelische Medien berichteten, dass 13 der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien.

13. Oktober, 9.47 Uhr: Trump bezeichnet Gaza-Deal als "größte Sache" seines Lebens

Die Einigung zwischen der Hamas und Israel im Gaza-Krieg ist nach den Worten von US-Präsident Donald Trump (79) der womöglich größte Erfolg seiner Karriere.

Das Abkommen "könnte die größte Sache sein, in die ich jemals involviert war", sagte Trump einem Reporter der US-Nachrichtenseite Axios heute auf dem Weg in den Nahen Osten.

US-Präsident Donald Trump (79) spricht mit Reportern an Bord der Air Force One.  © Evan Vucci/AP/dpa

13. Oktober, 9.23 Uhr: Hamas-Geiseln telefonieren vor Freilassung mit Angehörigen

Kurz vor ihrer erwarteten Freilassung haben einige Geiseln in Gewalt der Hamas Berichten zufolge per Video mit ihren Angehörigen telefonieren können.

Israelische Medien veröffentlichten Bilder der Gespräche, auch Videos davon tauchten in sozialen Medien auf. Für die Geiseln war es wohl der erste Kontakt mit ihren Familien nach Gefangenschaft seit zwei Jahren, in der sie komplett von der Außenwelt abgeschnitten waren. Die Videos dienen als Propaganda für die islamistische Terrororganisation, die sich damit als menschlich inszenieren kann. Bei den Bildern der Gespräche sind teilweise Hamas-Mitglieder im Hintergrund zu sehen.

13. Oktober, 9.18 Uhr: Rotes Kreuz auf Weg zu weiterer Geisel-Übergabe

Nach der Freilassung der ersten sieben Geiseln durch die islamistische Hamas steht im Gazastreifen die Übergabe von weiteren Entführten kurz bevor.

Nach vorliegenden Informationen sei das Rote Kreuz auf dem Weg zu einem weiteren Treffpunkt im südlichen Teil des von Israel abgeriegelten Küstengebiets, teilte die israelische Armee am Morgen mit.

Dort sollen mehrere Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben werden, hieß es weiter. Kurz zuvor waren die ersten sieben Geiseln nach 738 Tagen qualvoller Gefangenschaft wieder zurück nach Israel gebracht worden.

13. Oktober, 9.01 Uhr: US-Präsident Trump in Israel gelandet

US-Präsident Donald Trump (79) ist zum Auftakt seiner Nahost-Reise auf dem Flughafen Ben Gurion in Israel gelandet.

Der Republikaner stieg aus der Air Force One aus, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

13. Oktober, 8.58 Uhr: Erste Geiseln zurück in der Heimat

Die ersten sieben von der islamistischen Hamas freigelassenen Geiseln sind nach 738 Tagen qualvoller Gefangenschaft wieder zurück in Israel.

Alon Ohel, Matan Angrest, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor, Gali und Ziv Berman sowie Omri Miran hätten gemeinsam mit dem israelischen Militär die Grenze nach Israel überschritten, teilte die Armee am Morgen mit. Ohel sowie Gali und Ziv Berman sind Deutsch-Israelis. Die israelische Regierung umarme die Freigekommenen, erklärte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (75) am Morgen in einer Mitteilung. Man werde sie und ihre Familien während des gesamten Aufnahme- und Rehabilitationsprozesses begleiten.

13. Oktober, 8.53 Uhr: Außenminister Wadephul von Geisel-Freilassung sehr bewegt

Außenminister Johann Wadephul (62, CDU) nennt die Freilassung der ersten von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln "sehr bewegend".

"Ein Moment der Freude, aber auch ein Moment der Beklommenheit, denn wir wissen natürlich, dass manche wirklich nur noch als Tote zurückkehren", sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. "Es ist sehr bewegend, weil unter den Freigelassenen ja auch etliche sind, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben."

Außenminister Johann Wadephul (62, CDU). (Archivbild)  © Bernd von Jutrczenka/dpa

13. Oktober, 8.44 Uhr: Hamas verpflichtet sich zu Waffenruhe

Nach Freilassung der ersten von der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln hat die islamistische Hamas sich der Waffenruhe mit Israel verpflichtet.

"Wir bekräftigen unsere Verpflichtung zur erreichten Vereinbarung und den damit verbundenen Zeitplänen, solange sich die Besatzung (Israel) daran hält", teilte der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, mit. Die Einigung bezeichnete sie als Ergebnis der Standhaftigkeit des palästinensischen Volks im Widerstand gegen Israel.

13. Oktober, 8.29 Uhr: Erste Geiseln an israelische Armee übergeben

Die ersten sieben von der islamistischen Hamas freigelassenen Geiseln sind in den Händen der israelischen Armee.

Dies teilte das Militär nach der Übermittlung durch Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mit.

Auf einem Militärstützpunkt in der Nähe von Reim im Süden Israels warten die Menschen auf einen Konvoi mit den freigelassenen Geiseln.  © Leo Correa/AP/dpa

13. Oktober, 8.11 Uhr: Geiseln konnten selbstständig in Rot-Kreuz-Autos steigen

Die ersten sieben Geiseln, die von der Hamas an Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden, sind laut einem Medienbericht in gutem Zustand.

Der TV-Sender N12 berichtete, alle sieben befänden sich in Fahrzeugen des Roten Kreuzes im Gazastreifen. Sie sollten bald der israelischen Armee übergeben werden.

Titelfoto: Leo Correa/AP/dpa

