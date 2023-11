Nahost-Konflikt: Extreme Hass-Welle im Netz - auf diesen Plattformen ist es am schlimmsten

Im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt werden immer mehr Hass-Nachrichten im Netz verbreitet. © Fabian Sommer/dpa

"Was wir hier seit dem Überfall der Hamas erleben, ist schon extrem", berichtete der Direktor der Landesmedienanstalt NRW, Tobias Schmid, am Donnerstagabend in Düsseldorf.

570 potenziell strafbare Fälle seien in vier Wochen in Deutschland mithilfe künstlicher Intelligenz festgestellt und an die EU-Kommission gemeldet worden.

Seit Einsatz der KI-Software Kivi vor zwei Jahren habe das Programm bereits über 40.000 potenzielle Rechtsverstöße im Internet entdeckt.

Mehr als 10.000 Posts pro Tag könne die KI bewerten und Juristen zur weiteren Prüfung vorschlagen. Über eine digitale Schnittstelle würden die Fälle an das Bundeskriminalamt weitergeleitet und in etwa der Hälfte der Fälle auch Ermittlungsverfahren eingeleitet.

"Das BKA hat für diesen Bereich mehr als 200 Beamte zur Verfügung gestellt", sagte Schmid. Binnen 14 Tagen werde dort der Täter ermittelt und die Strafverfolgung eingeleitet.