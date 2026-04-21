Nahost-Konflikt: Israel droht - Hisbollah-Chef wird "mit seinem Kopf bezahlen"

Israel/Iran - Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA ist eine Fortsetzung der Verhandlungen weiter ungewiss.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt (28), spricht von einem baldigen Deal mit dem Iran. © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Beide Parteien zeigten sich zuletzt unnachgiebig. Doch Medienberichten zufolge steht die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance (41) vor einer Abreise Richtung Pakistan.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt (28), gab sich dem Sender Fox News gegenüber zuversichtlich, dass die USA ein "wirklich gutes Abkommen" schließen würden. Die USA stünden kurz vor einer Einigung, sagte Leavitt.

Zentraler Streitpunkt bleibt derweil die US-Seeblockade iranischer Schiffe und Häfen. US-Präsident Donald Trump (79) teilte auf Truth Social mit, dass er an der Blockade festhalte, bis es eine Vereinbarung gebe.

Teheran knüpft die Teilnahme an Gesprächen nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen jedoch an die Aufhebung der Seeblockade.

Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf (64), der die iranische Delegation in der vorigen Runde angeführt hatte, teilte mit, er akzeptiere keine Verhandlungen unter dem Eindruck von Drohungen. Der Iran habe nach der Feuerpause neue militärische Mittel in der Hinterhand.

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