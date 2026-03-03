 83.439

Nahost-Konflikt: Israelische Armee greift "versteckte unterirdische" Atomanlage im Iran an

Die Eskalation im Nahen Osten weitet sich aus. Es gibt Berichte über mehrere Verletzte nach einem Raketenangriff.

Iran - Reise-Chaos wegen Nahost-Konflikt: Tausende deutsche Urlauber sitzen fest. Am Abend soll ein Emirates-Flug mit Betroffenen – darunter viele Tui-Urlauber – aus Dubai in München landen.

Viele Tui-Urlauber sollen am Abend aus Dubai in München landen. (Symbolfoto)
Viele Tui-Urlauber sollen am Abend aus Dubai in München landen. (Symbolfoto)  © Vahid Salemi/AP/dpa

Eine Sondermaschine der Fluggesellschaft Emirates mit deutschen Urlaubern an Bord ist von Dubai aus in Richtung München unterwegs. Der Flug "EK 8051" ist inzwischen nach Angaben auf der Seite des Flughafens München gestartet und wird dort gegen 20.50 Uhr erwartet. 

An Bord sind nach Angaben eines Sprechers des Reisekonzerns Tui unter anderem rund 200 Tui-Gäste. Wie genau die Plätze durch die Airline vergeben wurden, war zunächst nicht bekannt. 

Die Tui-Touristen seien mit Bussen von Abu Dhabi, wo sie auf einem Kreuzfahrtschiff im Hafen festsaßen, zum Flughafen nach Dubai gebracht worden. Auf zwei Kreuzfahrtschiffen warteten insgesamt rund 5000 Gäste des Reiseveranstalters in der Golfregion auf ihre Heimreise.

Bald wieder Nahost-Flüge ab und nach Hamburg Airport?
3. März, 21.22 Uhr: "Vorfall mit Drohne" - Brand an US-Konsulat in Dubai

In der emiratischen Metropole Dubai ist nach einem mutmaßlich iranischen Drohnenangriff am US-Konsulat ein Feuer ausgebrochen.

Es habe dort einen "Vorfall mit einer Drohne" gegeben, teilte das Medienbüro der Stadt mit. Die Rettungskräfte hätten sofort reagiert, Verletzte habe es nicht gegeben.

Die US-Botschaft im Land hatte zuvor bereits dazu aufgerufen, wegen der Gefährdung keineswegs zur Botschaft oder dem Konsulat zu kommen.

3. März, 21.17 Uhr: Luftangriff trifft die irakisch-kurdische Stadt Sulaimaniyya

Ein Luftangriff traf Sulaimaniyya im irakischen Kurdistan, die zweitgrößte Stadt der autonomen nördlichen Region, wie ein AFP-Korrespondent berichtete.

Der Angriff – entweder durch eine Drohne oder eine Rakete – erfolgte in der Nähe eines Gebäudes, das zuvor als Büro der Vereinten Nationen in der Stadt gedient hatte.

3. März, 21.07 Uhr: US-Militär setzt B-52-Langstreckenbomber im Iran ein

Bei den Einsätzen im Iran setzt das US-Militär nach eigenen Angaben Langstreckenbomber des Typs B-52 ein.

Diese seien zwischen den ersten 48 und 72 Stunden nach Beginn der Operation "Gewaltiger Zorn" am Samstag gestartet, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) mit.

B-52-Bomber sind in der Lage, sogenannte Bunkerbrecher-Bomben zu transportieren.

Nach 72 Stunden zählte Centcom mehr als 1.700 Ziele, die die US-Streitkräfte im Iran angegriffen haben.

3. März, 20.57 Uhr: Oman fordert sofortige Waffenruhe im Iran-Krieg

Der Oman fordert eine sofortige Waffenruhe im Iran-Krieg und eine "Rückkehr zu verantwortlicher regionaler Diplomatie".

Nach Unterstützung aus "allen vier Ecken der Erde" zu einer Beendigung des Kriegs zwischen dem Iran einerseits und Israel sowie den USA andererseits schließe sich auch der Oman diesen Bemühungen an, teilte Außenminister Badr al-Busaidi mit. "Uns stehen Auswege zur Verfügung. Lasst sie uns nutzen."

3. März, 20.47 Uhr: Israelische Armee greift "versteckte unterirdische" Atomanlage im Iran an

Das israelische Militär gab bekannt, eine unterirdische Atomanlage im Iran angegriffen zu haben, in der Wissenschaftler nach eigenen Angaben "heimlich" an einer Schlüsselkomponente für eine Atomwaffe arbeiteten.

"Der israelische Militärgeheimdienst verfolgte weiterhin die Aktivitäten der Wissenschaftler und lokalisierte ihren neuen Standort an dieser Stelle so, dass ein präziser Angriff auf den geheimen unterirdischen Komplex möglich war", teilte das Militär mit.

Die israelische Armee hat "versteckte unterirdische" Atomanlage im Iran angegriffen.
Die israelische Armee hat "versteckte unterirdische" Atomanlage im Iran angegriffen.  © - / US-Marine / AFP

3. März, 20.26 Uhr: Frankreich schickt Luftabwehrsysteme und Fregatte nach Zypern

Präsident Emmanuel Macron sagte am Dienstag, Frankreich werde nach einem Drohnenangriff auf einen britischen Stützpunkt auf Zypern zusätzliche Luftverteidigungskräfte und eine französische Fregatte dorthin entsenden.

"Ich habe beschlossen, zusätzliche Luftverteidigungskräfte und die französische Fregatte Languedoc zu entsenden, die heute Abend vor der Küste Zyperns eintreffen wird“, sagte er in einer Fernsehansprache.

3. März, 20.11 Uhr: Selenskyj bietet Golfstaaten Hilfe bei Drohnenabwehr an

Die Ukraine hat ihre Erfahrung bei der Abwehr von Kampfdrohnen iranischer Bauart den von Teheran angegriffenen Staaten des Persischen Golfs angeboten.

"Die ukrainische Expertise beim Schutz vor Schahed-Drohnen ist derzeit die größte in der Welt und eben die Schahed-Drohnen sind die größte Herausforderung dort", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft.

Es sei klar, warum Kiew derart viele Anfragen erhalte, ohne konkret zu werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bot den Golfstaaten seine Hilfe an.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bot den Golfstaaten seine Hilfe an.  © Ansgar Haase/dpa

3. März, 19.28 Uhr: Mehrere Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert

Am Abend wurden mehrere Geschosse aus dem Libanon auf Israel abgefeuert, die meisten davon wurden jedoch abgefangen, teilte das Militär mit.

"Mehrere Geschosse, die aus dem Libanon auf israelisches Gebiet eingedrungen sind, wurden identifiziert. Die meisten Geschosse wurden abgefangen, ein weiteres Geschoss stürzte in ein unbebautes Gebiet", hieß es in einer Militärmitteilung.

3. März, 19.21 Uhr: Israel wird die Hisbollah so lange angreifen, bis die Gruppe entwaffnet ist

Der israelische Generalstabschef erklärte, seine Streitkräfte würden die Hisbollah so lange angreifen, bis die vom Iran unterstützte libanesische Gruppe entwaffnet sei.

"Wir sind entschlossen, die von der Hisbollah ausgehende Bedrohung zu beseitigen und werden nicht aufhören, bis diese Organisation entwaffnet ist", wurde Generalleutnant Eyal Zamir in einer Militärerklärung zitiert.

3. März, 19.12 Uhr: Explosionen im irakischen Kurdistan

Am Dienstagabend waren in Erbil, der Hauptstadt der nordirakischen Region Kurdistan, in der sich US-Stützpunkte befinden, laute Knalle zu hören, berichteten Journalisten der AFP.

Die Explosionen waren hauptsächlich in der Nähe des Flughafens von Erbil zu hören, wo Truppen der von den USA geführten Koalition stationiert sind.

Seit Beginn der US-israelischen Kampagne gegen den Iran wurden wiederholt Drohnen über Erbil abgefangen, wo sich auch ein großer US-Konsulatskomplex befindet.

Bereits am Sonntag kam es in Erbil zu Angriffen.
Bereits am Sonntag kam es in Erbil zu Angriffen.  © AFP

3. März, 18.57 Uhr: Israel kündigt Angriffe auf Hisbollah-Einrichtungen an

Das israelische Militär kündigte an, dass es in Kürze Gebäude in der südlibanesischen Stadt Tyros, Heimat eines UNESCO-Weltkulturerbes, angreifen werde.

Israel erklärte, dass sie die Infrastruktur der Hisbollah ins Visier nehme, und die Bewohner aufforderte, die Stadt zu verlassen.

"Zu Ihrer Sicherheit müssen Sie sofort evakuieren und einen Mindestabstand von 300 Metern einhalten“, schrieb der arabischsprachige Sprecher des Militärs, Avichay Adraee, auf X.

