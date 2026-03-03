Bald wieder Nahost-Flüge ab und nach Hamburg Airport?

Von Martin Fischer Hamburg - Während in Frankfurt nach der militärischen Eskalation in Nahost bereits wieder eine erste Maschine aus Dubai gelandet ist, wartet man in Hamburg weiter auf die Wiederaufnahme des Flugverkehrs in die Region.

Am Hamburger Flughafen wird es erstmal keine Flüge in den Nahen Osten geben. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Die Verbindungen von Emirates nach Dubai, Qatar Airways nach Doha und von Eurowings nach Erbil und Tel Aviv seien nach wie vor ausgesetzt, teilte eine Sprecherin des Flughafens mit.

Ob schon in Kürze mit einer Wiederaufnahme des Flugverkehrs von und nach Hamburg zu rechnen ist, konnte sie nicht sagen. "Die Lage bleibt dynamisch, die betroffenen Fluggesellschaften entscheiden daher von Tag zu Tag, sodass wir leider zu morgen keine Aussagen treffen können."

Wegen der Kampfhandlungen sitzen seit dem Wochenende noch Zehntausende Menschen fest, die im Nahen Osten Urlaub machen oder einen der dortigen Flughäfen als Drehkreuz nutzen wollten.

Viele Golfstaaten hatten ihren Luftraum geschlossen. Am Montagabend teilte das Medienbüro von Dubai mit, dass wieder eine kleine Anzahl an Flügen möglich sei.