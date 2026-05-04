Nahost-Konflikt: Neuer Angriff auf Schiff in Straße von Hormus

Israel/Iran - Die USA wollen eine Initiative starten, um Schiffen zu helfen, die wegen der Blockade der Straße von Hormus feststecken. Der Iran verbittet sich jedoch jede Einmischung.

Ein zentraler Streitpunkt zwischen den USA und dem Iran ist die Blockade der Straße von Hormus. Donald Trump (79) verkündete nun eine neue Initiative. © Evan Vucci/AP/dpa

Für den Fall etwaiger Behinderungen der Initiative "Projekt Freiheit" drohte US-Präsident Donald Trump (79) auf seiner Plattform Truth Social, dagegen mit Härte vorzugehen.

Viele Details zum Ablauf der Initiative, die am Vormittag (Ortszeit Nahost) beginnen sollte, ließ Trump jedoch offen. Der Iran warnte die USA umgehend vor Aktionen in der strategisch wichtigen Meerenge.

Vor dem Krieg hatten Tanker etwa ein Fünftel der weltweit gehandelten Menge an Öl- und Flüssiggas durch die Straße von Hormus transportiert.

Der Iran kontrolliert die Meerenge seit Kriegsbeginn und hat den Schiffsverkehr mit Drohungen und Angriffen praktisch zum Erliegen gebracht. Die USA wiederum haben ihrerseits eine Seeblockade gegen Schiffe verhängt, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen.

Aktuell gilt im Iran-Krieg eine Waffenruhe, doch bei den diplomatischen Bemühungen ist bislang kein Durchbruch in Sicht.

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