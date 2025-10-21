Nahost-Konflikt: Trump geht von Rebellen innerhalb der Hamas aus

Tel Aviv - Nach wiederholten tödlichen Zwischenfällen im Gazastreifen bemühen sich die USA verstärkt um Aufrechterhaltung der fragilen Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas.

Nach dem Krieg liegt der Gazastreifen in Trümmern. Lastwagen bringen humanitäre Hilfe in das Konfliktgebiet. © Jehad Alshrafi/AP/dpa

Die beiden US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner redeten nach ihrer Ankunft in Israel laut örtlichen Medienberichten auf Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) ein, nichts zu tun, was die Waffenruhe gefährden könnte.

Auch US-Vizepräsident JD Vance (41) befindet sich auf dem Weg zum Verbündeten, um die weitere Umsetzung des Abkommens mit der Hamas voranzutreiben.

Kurz vor seiner Abreise hatte US-Präsident Donald Trump (79) erneut eine Warnung an die Hamas gerichtet. Man habe eine Vereinbarung mit der palästinensischen Terrororganisation, dass sie sich "anständig benimmt", sagte Trump - sollte sie das nicht tun, werde man sie "auslöschen". Das wisse die Hamas.

