Nahost-Konflikt: USA setzen bei Straße von Hormus auf Hilfe aus China

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Die USA setzen nach Aussagen von Außenminister Marco Rubio zur Lösung der festgefahrenen Situation rund um die Straße von Hormus auf Unterstützung aus China.

Israel/Iran - Die USA setzen nach Aussagen von Außenminister Marco Rubio (54) zur Lösung der festgefahrenen Situation rund um die Straße von Hormus auf Unterstützung aus China.

US-Präsident Donald Trump (79) hat sich lobend gegenüber dem chinesischen Staatschef geäußert.
US-Präsident Donald Trump (79) hat sich lobend gegenüber dem chinesischen Staatschef geäußert.  © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

"Wir hoffen, sie davon überzeugen zu können, eine aktivere Rolle dabei zu spielen, den Iran dazu zu bewegen, von dem Abstand zu nehmen, was er derzeit im Persischen Golf tut und zu tun versucht", sagte Rubio dem Sender Fox News an Bord der Air Force One auf dem Weg nach China.

Er begleitet US-Präsident Donald Trump (79), der inzwischen in Peking eingetroffen ist und an diesem Donnerstag Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen soll. 

Die Chinesen hätten aus mehreren Gründen ein Interesse an einer Lösung der Situation in der aktuell weitgehend unpassierbaren Meerenge, betonte Rubio. So säßen etwa auch chinesische Schiffe aktuell im Persischen Golf fest.

Nahost-Konflikt: US-Delegation will am Samstag mit Iran Gespräche führen - in Pakistan
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Rubio verwies zudem darauf, dass Chinas Wirtschaft exportorientiert sei und unter den weltweiten wirtschaftlichen Belastungen durch die Krise in der Meerenge leide, da andere Länder in der Folge weniger chinesische Produkte kaufen würden. 

Alle Entwicklungen zum Nahost-Konflikt findet Ihr hier im TAG24-Newsticker.

14. Mai, 7.08 Uhr: USA setzen bei Straße von Hormus auf Hilfe aus China

Die USA setzen nach Aussagen von Außenminister Marco Rubio (54) zur Lösung der festgefahrenen Situation rund um die Straße von Hormus auf Unterstützung aus China.

"Wir hoffen, sie davon überzeugen zu können, eine aktivere Rolle dabei zu spielen, den Iran dazu zu bewegen, von dem Abstand zu nehmen, was er derzeit im Persischen Golf tut und zu tun versucht", sagte Rubio dem Sender Fox News an Bord der Air Force One auf dem Weg nach China.

US-Außenminister Marco Rubio (54) zufolge hoffen die USA bei der Lösung der festgefahrenen Lage rund um die Straße von Hormus auf Unterstützung aus China. (Archivbild)
US-Außenminister Marco Rubio (54) zufolge hoffen die USA bei der Lösung der festgefahrenen Lage rund um die Straße von Hormus auf Unterstützung aus China. (Archivbild)  © Mark Schiefelbein/AP/dpa

13. Mai, 22.13 Uhr: Koalition in Israel legt Gesetzentwurf für vorgezogene Neuwahlen vor

Die Regierungskoalition in Israel hat einen Antrag auf Auflösung des Parlaments gestellt und damit den Weg für vorgezogene Neuwahlen geebnet.

"Die 25. Knesset wird vor Ablauf ihrer Amtszeit aufgelöst", erklärte die Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanjahu (76) am Mittwoch. Israelischen Medienberichten zufolge könnte der Gesetzentwurf am 20. Mai zur Abstimmung gebracht werden.

13. Mai, 22.11 Uhr: Weitere Hinrichtung im Iran nach Protesten

Im Iran ist ein weiterer Mann im Zusammenhang mit den Massenprotesten im Januar hingerichtet worden. Wie die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan meldete, wurde das Todesurteil gegen Mohammad Abbasi vollstreckt. Irans Justiz hatte ihm vorgeworfen, bei Unruhen im Januar einen Polizeibeamten erstochen zu haben.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben von Misan in Melard, einem Vorort westlich der Hauptstadt Teheran. Der Oberste Gerichtshof habe das Urteil bestätigt.

13. Mai, 20.05 Uhr: Netanjahu besuchte während Iran-Kriegs heimlich Emirate

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (76) hat nach Angaben seines Büros während des Iran-Kriegs heimlich die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) besucht.

Netanjahu habe sich dort mit dem Präsidenten Mohammed bin Sajid (65) getroffen, hieß es in der Mitteilung. Der Besuch habe zu "einem historischen Durchbruch in den Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten" geführt.

Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (r., 76) hat nach Angaben seines Büros während des Iran-Kriegs den Präsidenten Mohammed bin Sajid (65) getroffen.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (r., 76) hat nach Angaben seines Büros während des Iran-Kriegs den Präsidenten Mohammed bin Sajid (65) getroffen.  © Debbi Hill/Pool UPI/AP/dpa

13. Mai, 18.19 Uhr: Libanon meldet mindestens zwölf Tote bei israelischen Angriffen auf Fahrzeuge

Bei israelischen Angriffen auf Fahrzeuge im Libanon sind libanesischen Angaben zufolge zwölf Menschen getötet worden. Bei drei Angriffen auf Fahrzeuge südlich von Beirut habe es acht Tote gegeben, darunter zwei Kinder, erklärte das libanesische Gesundheitsministerium am Mittwoch. Weitere Tote gab es demnach in Tyros und Sidon im Süden. Nach israelischen Angaben richteten sich die Luftangriffe gegen Ziele der pro-iranischen Hisbollah-Miliz.

Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur berichtete über mehrere Angriffe auf Dörfer sowie auf drei Fahrzeuge südlich von Beirut. Dem Gesundheitsministerium zufolge wurden Autos auf einer stark befahrenen Straße südlich der Hauptstadt Beirut und ein nicht weit davon entferntes Ziel getroffen.

13. Mai, 17.42 Uhr: Wiederaufbau laut Gaza-Repräsentant nur nach Hamas-Entwaffnung

Ein Wiederaufbau des im Krieg weitgehend zerstörten Gazastreifens ist nach Worten eines führenden Repräsentanten ohne eine Entwaffnung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas nicht möglich. In den Gebieten im Gazastreifen, in denen sie noch die Macht habe, festige die Hamas ihre Kontrolle über die Bevölkerung, sagte Nickolaj Mladenow (54), der Hohe Repräsentant für Gaza, vor Journalisten in Jerusalem.

Der Bulgare und frühere UN-Nahost-Gesandte dient als Verbindung zwischen dem Friedensrat und der palästinensischen Übergangsverwaltung des in zwei Jahren Krieg weitgehend zerstörten Gazastreifens. Er traf in Jerusalem auch den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu (76).

Nickolaj Mladenow (54), der Hohe Repräsentant für Gaza,, spricht während der Pressekonferenz des Friedensrats zu den Medien.
Nickolaj Mladenow (54), der Hohe Repräsentant für Gaza,, spricht während der Pressekonferenz des Friedensrats zu den Medien.  © Ohad Zwigenberg/AP

13. Mai, 17.29 Uhr: Kontrolle über Straße von Hormus bringt laut Irans Armee "erhebliche" Einnahmen

Teherans Kontrolle über die Straße von Hormus könnte dem Iran nach den Worten eines Armeesprechers "erhebliche" wirtschaftliche Einnahmen verschaffen und dem Land auf internationaler Ebene mehr Gewicht verschaffen.

Mit der Aufsicht über die Meerenge könne der Iran seine Einnahmen aus dem Ölgeschäft "potenziell sogar verdoppeln", sagte Militärsprecher Mohammed Akraminia am Mittwoch laut der iranischen Nachrichtenagentur Isna. Zudem werde so "unser Einfluss auf der internationalen Bühne" gestärkt.

Der westliche Teil der Straße von Hormus werde von den Seestreitkräften der Revolutionsgarden kontrolliert, der östliche Teil von der iranischen Marine, fügte er hinzu.

Ein echtes Bild von iranischen Armeeführern, die eine realistische Karte des Nahen Ostens studieren. (Archivbild)
Ein echtes Bild von iranischen Armeeführern, die eine realistische Karte des Nahen Ostens studieren. (Archivbild)  © Uncredited/Iranian Army Press Service/AP/dpa

13. Mai, 15.45 Uhr: Erneute israelische Angriffswelle im Libanon - Mindestens neun Tote

Die israelische Armee hat ihre heftigen Angriffe im Libanon am Mittwoch fortgesetzt. Die Luftangriffe richteten sich gegen Ziele der "Terrorinfrastruktur" der pro-iranischen Hisbollah-Miliz in mehreren Gebieten des südlichen Libanon, erklärte die Armee.

Das libanesische Gesundheitsministerium meldete mindestens neun Tote durch israelische Angriffe, darunter zwei Kinder. Derweil wurde für Donnerstag eine neue direkte Gesprächsrunde zwischen Israel und dem Libanon erwartet.

13. Mai, 12.22 Uhr: IEA erwartet Rückgang der Ölnachfrage – Reserven sinken

Die internationale Energieagentur (IEA) rechnet wegen der Folgen des Iran-Kriegs mit einem stärkeren Rückgang der weltweiten Ölnachfrage und einem Abschmelzen der Ölreserven.

Weil sich das Angebot verknappe, dürfte die globale Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr voraussichtlich um durchschnittlich 420.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag sinken auf etwa 104 Millionen Barrel pro Tag, heißt es in dem in Paris veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbandes großer Industriestaaten.

Bereits im Vormonatsbericht hatte die IEA einen Rückgang der Nachfrage prognostiziert, aber nur um 80.000 Barrel pro Tag, nachdem der Interessenverband zu Beginn des Jahres noch von einem Anstieg der Nachfragte um täglich 770.000 Barrel ausgegangen war.

Die IEA prognostiziert einen stärkeren Rückgang der weltweiten Ölnachfrage infolge des Iran-Kriegs. (Symbolfoto)
Die IEA prognostiziert einen stärkeren Rückgang der weltweiten Ölnachfrage infolge des Iran-Kriegs. (Symbolfoto)  © Ali Haider/epa/dpa

13. Mai, 12 Uhr: Israels Armee beginnt neue Angriffe im Südlibanon

Israels Militär hat eigenen Angaben zufolge trotz aktuell herrschender Waffenruhe neue Angriffe auf Ziele der Hisbollah in mehreren Gegenden im Südlibanon begonnen.

Die israelische Armee nehme dabei "Terrorinfrastruktur der Hisbollah" ins Visier, teilte sie am Vormittag mit. Details wurden zunächst nicht genannt. Zuvor hatte Israels Armee die Bewohner mehrerer Orte im Süden des Nachbarlandes aufgerufen, diese zu verlassen, um dort gegen die Hisbollah vorzugehen. Solche Fluchtaufforderungen gibt Israels Militär immer wieder vor anstehenden Angriffen heraus.

Im Libanon wurden derweil mehrere israelische Angriffe im Süden des Landes gemeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete von zahlreichen Angriffen in mehreren Gebieten im Süden und auch nahe der Küstenstadt Tyrus. Auf einer Autobahn nahe dem Küstenort Dschije, rund 30 Kilometer südlich der Hauptstadt Beirut, wurden den Angaben zufolge zwei Fahrzeuge von israelischen Luftangriffen getroffen. Angaben zu Opfern gab es zunächst nicht.

Titelfoto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

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