Rückreise über Zypern und Tschechien: Theatergruppe aus Israel ist zurück in Leipzig!

Leipzig - Als vor nunmehr über einer Woche der Krieg in Israel ausbrach, saß die Jugendgruppe des Leipziger "TheatervereinK" in der Küstenstadt Herzlia fest . Nach tagelanger Ungewissheit konnten die Teenager nun endlich nach Deutschland zurückkehren.

Die "TheatervereinK"-Jugendgruppe ist wieder nach Leipzig zurückgekehrt. © Facebook/TheatervereinK

Wie die Vorsitzende Jutta Stahl-Klimmt auf der Website des Vereins berichtete, begann die Flucht der Gruppe bereits am vergangenen Dienstag.

Über ein israelisches Reisebüro konnten Flüge nach Larnaka auf Zypern gebucht werden, sodass sowohl die Teilnehmenden als auch Betreuenden bis Mittwoch allesamt in Sicherheit gebracht wurden.

Am Morgen folgte dann aber der nächste Rückschlag: Eigentlich sollte die Gruppe um 6.30 Uhr nach Prag weiterfliegen - diese Verbindung wurde jedoch aus technischen Gründen kurzfristig gecancelled.

Stattdessen wurden die Mitglieder des Vereins von der Fluggesellschaft in einem Hotel auf Zypern untergebracht, bis es am Sonntag endlich in Richtung europäisches Festlang ging. Die letzte Strecke von Prag nach Leipzig wurde dann mit dem Bus zurückgelegt.

"Am Abend konnten FreundInnen und Familien die Teilnehmenden wieder in die Arme schließen", so die Vorsitzende weiter.