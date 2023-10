13.10.2023 18:56 1.426 Terror-Massaker in Israel geleugnet: Hamas-Sympathisantin festgenommen

Die Organisatorin einer für Samstag geplanten Anti-Israel-Demo in Frankfurt am Main wurde am Freitag vorerst festgenommen.

Frankfurt am Main - Die Veranstalterin einer für Samstag geplanten und von der Stadt Frankfurt am Main verbotenen anti-israelischen Kundgebung ist am Freitag vorläufig festgenommen worden. Die palästinensische Aktivistin Aitak Barani wird nach ihrer Festnahme von Polizisten abgeführt. © Boris Roessler/dpa Aitak Barani habe bei einem auch live gestreamten Pressestatement die Massaker der Hamas am vergangenen Wochenende geleugnet und verharmlost, sagte ein Polizeisprecher. Es werde auch ermittelt, ob es sich bei den Äußerungen der Veranstalterin und einer weiteren Person um Volksverhetzung handele. Die Stadt hatte die geplante Demonstration in der Frankfurter Innenstadt am Mittwoch verboten. Israel Krieg Angriff auf Israel im Liveticker: Lufthansa brachte heute mehr als 800 Deutsche aus Israel zurück Das hessische Justiz- und das Innenministerium hatten für Straftaten im Zusammenhang mit den Terrorangriffen konsequentes Vorgehen und die Härte des Rechtsstaats gefordert. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Deutschland zum Ort für widerwärtige Agitation der Hamas oder anderer Terrorgruppen wird", betonten Justizminister Roman Poseck (53) und Innenminister Peter Beuth (55, beide CDU).

