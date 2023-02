Bei seinem eigenen Gerichtsprozess: Aktivist der Letzten Generation klebt sich an Anklagebank fest!

Am Donnerstag hat sich ein Aktivist der Letzten Generation bei seinem Prozess in Berlin am Tisch der Anklagebank festgeklebt und die Verhandlung unterbrochen.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Ein Aktivist der Letzten Generation hat sich am Donnerstag bei seinem Gerichtsprozess in Berlin mit Sekundenkleber am Tisch der Anklagebank festgeklebt und die Verhandlung unterbrochen.

Henning Jeschke (23) hat sich am Donnerstag bei seiner Verhandlung am Amtsgericht Tiergarten mit der linken Hand auf dem Tisch der Anklagebank festgeklebt. © Anne Baum/-/dpa Die Aktion stellte er live ins Internet, was er den Anwesenden im Gerichtssaal D107 auch lautstark verkündete. Der vorsitzende Richter verließ daraufhin umgehend den Saal. Henning Jeschke (23), Mitbegründer der Letzten Generation, muss sich bereits zum sechsten Mal vor Gericht verantworten. Diesmal wird dem 23-Jährigen Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zur Last gelegt. Am zweiten Verhandlungstag unterbrach er den Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten nach rund zehn Minuten plötzlich und klebte seine linke Hand auf dem Tisch fest. "Es tut mir leid, dass ich das hier machen muss, ich kann nicht anders, weil mir der Rechtsstaat am Herzen liegt", rechtfertigte Jeschke die Unterbrechung. "Ich muss das hier tun, weil wir gerade die Welt in so großer Gefahr sehen wie noch nie", erklärte er weiter und er denke, "dass wir in diesem Moment über den Klimanotfall sprechen müssen". Der Richter habe sich Jeschkes Aussage zufolge geweigert, das Problem in der laufenden Verhandlung zu thematisieren und darauf verwiesen, dass der Gerichtssaal nicht das Forum für dieses Thema sei.

Mit seiner Aktion will Jeschke auf die wahren Schuldigen am "Klimanotfall" aufmerksam machen