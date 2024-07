Nach Protest-Aktionen: Sprecherin der Letzten Generation muss Geldstrafe zahlen!

Berlin - Wegen mehrerer Straßenblockaden der Klima-Protestgruppe " Letzte Generation " in Berlin ist deren Mitgründerin und Sprecherin Carla Hinrichs (27) erneut verurteilt worden.

Laut Carla Hinrichs (27) sei ihr Verhalten "von Vernunft geprägt und sollte nicht bestraft werden". © Hannes P Albert/dpa

Das Amtsgericht Tiergarten entschied auf eine Geldstrafe von 6000 Euro.

Die 27-Jährige habe sich in sieben Fällen der Nötigung sowie in sechs der Fälle auch des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte durch Festkleben an der Fahrbahn schuldig gemacht.

Eine Strafe von 150 Tagessätzen zu je 40 Euro verhängte das Gericht.

Die 27-Jährige hatte im Prozess erklärt, sie sei zwar in den ihr vorgeworfenen Fällen auf der Straße gewesen. Doch ihr Verhalten sei "von Vernunft geprägt und sollte nicht bestraft werden".

Sie forderte Freispruch. Die Staatsanwaltschaft hatte auf eine Strafe von 180 Tagessätzen zu je 40 Euro plädiert.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.