Klimaaktivistin kann Strafen nicht zahlen: Muss "Klima-Shakira" erneut hinter Gitter?

Alles in Kürze

Anja Windl (28) hat sich seit Jahren dem Klimaschutz verschrieben und gerät dabei mit dem Gesetz in Konflikt. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Das Amtsgericht Nürtingen verurteilte die Klimaaktivistin am Mittwoch wegen Sachbeschädigung. Im August 2024 verschaffte sie sich Zutritt zum Flughafengelände in Stuttgart. Mit einem Bolzenschneider und einer Blechschere schnitt sie dafür ein Loch in den Zaun.

Schließlich klebte sich das Mitglied der "Neuen Generation" an eine wenig benutzte Rollbahn des Flughafens fest.

Laut Bild entstand dabei ein Sachschaden von etwa 2500 Euro, da der Flugverkehr kurzzeitig gestoppt werden musste. Vor Gericht soll sie erneut auf die fatalen Folgen der Ölverbrennung aufmerksam gemacht haben.

Gegen die Strafe über 180 Tagessätzen zu 30 Euro hat Windl nun Einspruch eingelegt. Da der Studentin die finanziellen Mittel fehlen, wurde der Tagessatz auf 10 Euro gekürzt.

Doch selbst die insgesamt 1800 Euro werden für die Aktivistin nicht zu begleichen sein. Wie die Zeitung herausfand, liegen noch weitere Schulden unter anderem wegen Bafög und dem Feuerwehr- und Securityeinsatz am Flughafen vor.

Ob sie die Strafe im Gefängnis abbüßen muss, steht noch aus.