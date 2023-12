Die Chaos-Chronik der "Letzten Generation": Was ein Kupferröhrchen damit zu tun hat

Bereits zweimal beschmierten Klima-Rebellen das Brandenburger Tor mit oranger Farbe. © Paul Zinken/dpa

In dem Papier vom 23.10., das erst jetzt online einsehbar ist, verfolgt die "Letzte Generation" nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden seit April 2023 eine neue Agenda. Demnach zielen die Protestaktionen unter dem Motto "Wir können uns die Reichen nicht mehr leisten" auch auf "symbolträchtige Objekte" ab, wie es in dem Bericht heißt.

Während in Norddeutschland beispielsweise Yachten attackiert wurden, beschmierten die Klima-Chaoten in Berlin das Brandenburger Tor mit Farbe, besprühten die Weltzeituhr am Alexanderplatz oder stürmten deutschlandweit auf Landebahnen.

Auch die Fassaden verschiedener deutscher Universitäten waren nicht sicher. In mehreren Städten attackierten die Klima-Extremisten zuletzt Weihnachtsbäume mit Farbe. Der regionale Schwerpunkt liegt aber auf der Hauptstadt.

Die Gruppierung begründet die Aktionen damit, dass "die 'Klimakatastrophe' vornehmlich durch vermögende Menschen verursacht werde und man durch entsprechende Aktionen 'Aufmerksamkeit auf die rücksichtslose Verschwendung der Reichen' lenken wolle".

Dabei handelt es nicht nur um ein "subjektives Ärgernis", wie der Bericht vermerkt, sondern auch der wirtschaftliche Schaden ist hoch, der aber nicht verlässlich zu beziffern sind. Ein konkretes Beispiel: Im Fall der Aktion gegen einen Privatjet auf dem Flughafen Sylt (Schleswig-Holstein) Anfang Juni ist laut Polizei Flensburg von einem Sachschaden von circa 1.000.000 Euro die Rede.