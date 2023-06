Die Volksbühne unterstützt Anhänger der "Letzten Generation"

Berlin - Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin zeigt mit einem großen Banner ihre Solidarität mit den Klimaschützern der " Letzten Generation " und wirbt für eine gemeinsame Abendveranstaltung.

Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin solidarisiert sich mit den Klimaschützern. © Letzte Generation

Am kommenden Freitag um 20 Uhr wird die große Bühne unter dem Motto "Keine Macht der Ohnmacht" zum Denkraum.

Kritiker und Unterstützer der Gruppierung sind gleichermaßen eingeladen, um sich gemeinsam auszutauschen, zu diskutieren und sich auch gegenseitig Mut zu machen.

Der Intendant der Volksbühne René Pollesch (60) erklärt, dass das Theater die Aktivistinnen und Aktivisten eingeladen habe, um Menschen abseits der Autobahnen und Straßen zu erreichen.

"Wir solidarisieren uns mit der Initiative der 'Letzten Generation' und hoffen, dass die aufgeheizte Debatte um den zivilen Ungehorsam in die vorwärtsweisende Richtung und in Taten umschlägt. Es ist allerhöchste Zeit", so Pollesch.