Diese Woche keine Klima-Kleber in Berlin? Das plant die "Letzte Generation"

Demnach starten sie am kommenden Mittwoch um 16 Uhr vom Marx-Engels-Forum und am kommenden Samstag ebenfalls um 16 Uhr vom Brandenburger Tor aus.

Stattdessen werden sich die Klimaaktivisten in Berlin zu zwei angekündigten Protestmärschen versammeln, wie die Gruppierung am Montag mitteilte.

Die "Letzte Generation" spricht von "wachsendem Widerstand". © Letzte Generation

In ihrer aktuellen Mitteilung verweisen die Klimaschützer auf Waldbrände in Kanada, Überflutungen in Italien sowie nie dagewesene Dürren in Frankreich und Spanien.

"Die Störungen, mit denen sich die eskalierende Klimakatastrophe unbarmherzig in unseren Alltag drängt, sind weder friedlich noch konstruktiv. Sie kosten Menschenleben", betont die "Letzte Generation".

Die Regierungsverantwortlichen würden "die schrecklichen Vorboten des Klimakollaps herunterspielen und unter den Teppich kehren". Solange die Politiker ihren Kurs nicht ändern, solange würde die "Letzte Generation" ihre Proteste auf den Straßen Deutschlands fortsetzen, heißt es in der Meldung.

Ziel der Klimaaktivisten sei es, schnellstmöglich mit der Bundesregierung ins Gespräch zu kommen und einen Weg "aus der größten Menschheitskrise unserer Zeit zu finden".

Die "Letzte Generation" hegt die Hoffnung, dass "die Bundesregierung auf den Boden der Verfassung" zurückkehre, ohne dass weitere Straßenblockaden vonnöten sein würden.