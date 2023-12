Farbattacke auf Brandenburger Tor: Klimaaktivisten angeklagt

Berlin - Die Farbattacke der "Letzten Generation" auf das Brandenburger Tor sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Nun müssen sich die Klimaaktivisten in Berlin vor Gericht verantworten.

Mit präparierten Feuerlöscher hatten Aktivisten der "Letzten Generation" das Brandenburger Tor in Berlin besprüht. © Paul Zinken/dpa

Laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft wurde am Amtsgericht Tiergarten Anklage gegen sechs Mitglieder der Gruppierung erhoben, die an der Aktion am 16. September beteiligt waren. Der entstandene Schaden soll sich auf rund 115.000 Euro belaufen.

Am Tattag soll eine 27-jährige Aktivistin mit einem präparierten Feuerlöscher orange Farbe auf eine Säule des Berliner Wahrzeichens gesprüht haben. Zur selben Zeit soll eine 34-Jährige Farbe auf dem Boden zwischen den Säulen ausgeleert und verteilt haben.

Drei weitere Mitglieder der Letzten Generation - zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren und eine 27-jährige Frau - sollen parallel mithilfe einer Hebebühne versucht haben, Transparente am Brandenburger Tor anzubringen und ebenfalls Farbe zu verteilen.

Zwei Polizisten, die versuchten, die Auffahrt mit der Hebebühne zu stoppen, wurden von den Aktivisten dabei behindert. Die Beamten erreichten das Bedienpult erst in einer riskanten Höhe von zwei Metern und hingen in der Zeit von außen an dem Fahrzeug.