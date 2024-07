Flughafen blockiert: "Letzte Generation" klebt sich auf Start- und Landebahnen fest

Köln/Bonn - Am Flughafen Köln /Bonn ist es zu einem großen Polizeieinsatz gekommen! Der Grund: Die Klimaaktivisten "Letzte Generation" .

Mehrere Mitglieder der Klimaaktivisten "Letzte Generation" haben sich auf einem Rollfeld des Flughafens Köln/Bonn festgeklebt. © Bildmontage: Letzte Generation

"Wir fordern die Bundesregierung auf, ein rechtsverbindliches, internationales Abkommen mit auszuarbeiten und zu unterzeichnen, das den globalen Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis 2030 regelt", schreibt die Gruppierung in einer Mitteilung.

Demnach haben Unterstützer der Klimaaktivisten "Letzte Generation" in der Nacht in mehreren Kleingruppen den Maschendrahtzaun des Airports aufgeschnitten.

Anschließend begaben sie sich in die Nähe von Start- und Landebahnen, um sich dort mit einem Sand-Klebstoff-Gemisch auf dem Asphalt zu befestigen.

"Flughäfen sind ein Ort, an dem deutlich wird: Was früher normal war, können wir uns heute nicht mehr leisten. Die Förderung und das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle muss aufhören, weil es unsere Existenz bedroht", sagt Aktivistin Lilli Gómez, die sich ebenfalls in der Nähe der Interkontinentalbahn festgeklebt hat.