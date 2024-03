Gänzlich ohne Kleben! "Letzte Generation" protestiert in München und Regensburg

Regensburg/München - Ganz ohne Festkleben! Klimaaktivisten um die Gruppe " Letzte Generation " haben am heutigen Samstag unter anderem in Regensburg und München erneut zu Protestaktionen für mehr Klimaschutz aufgerufen.

In München kamen laut Polizei an die 120 Menschen für mehr Klimaschutz zusammen. Größere Verkehrsprobleme habe es nicht gegeben. Die "Letzte Generation" hatte Proteste in zehn deutschen Städten angekündigt - sogenannte ungehorsame Versammlungen etwa in Berlin, Bremen, Köln, Leipzig, Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und auf Rügen.