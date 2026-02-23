Kletter-Aktion von "Neue Generation": Aktivisten legen A100 lahm

Berlin - Eine Aktion der Gruppe " Neue Generation " an der A100 in Berlin hat am Morgen zur Sperrung der Stadtautobahn geführt.

Höhenretter der Polizei brachten den Mann sicher von der Brücke herunter. © Polizei Berlin

Es kam zu längeren Staus im Berufsverkehr rund um das Autobahnkreuz Neukölln.

Ein Mann war nach Polizeiangaben auf die Schilderbrücke an der Hatun-Sürücü-Brücke im Bereich der Sonnenallee geklettert und hielt ein Transparent hoch. Die Polizei sperrte daraufhin den Bereich zwischen Treptower Park und Autobahnkreuz Neukölln beidseitig.

Höhenretter der Polizei trugen den Mann von der Brücke, wie ein Polizeisprecher sagte. Freiwillig habe er diese nicht verlassen wollen. An der Brücke habe sich auch eine Frau befunden. Diese sei vermutlich eine Unterstützerin, so der Polizeisprecher. Bei der Frau wurden nach seinen Angaben mehr als 20 Tuben mit Sekundenkleber gefunden.

Beide Aktivisten seien in Polizeigewahrsam gekommen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz sei eingeschaltet. Laut Polizei war die A100 für knapp eine Stunde gesperrt.