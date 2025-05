Klima-Kleber kündigen Protestwelle gegen Springer-Verlag an

Raphael Thelen (40) ist Sprecher der Neuen Generation und hat bereits an Klimaprotesten mitgewirkt. © Annette Riedl/dpa

Das geht aus einem Brief vom Montag hervor, den die Nachfolge-Organisation der Letzten Generation an Springer-Chef Mathias Döpfner (62) adressiert hat. Ab dem 2. Juni sollen sich demnach die Proteste der Neuen Generation überwiegend gegen den Springer-Verlag richten.

"Wir nehmen wahr, dass die Berichterstattung der Bild-Zeitung größtenteils aus Negativschlagzeilen besteht, die die Verfehlungen anderer Menschen herauskehren und Emotionen wie Angst, Neid und Wut in der Leserschaft wecken", heißt es in dem Schreiben.

Die "Bild"-Zeitung arbeite mit an der gesellschaftlichen Spaltung und am Vertrauensverlust seitens der Bürger in demokratische Institutionen. Das Boulevardblatt schaffe so den Nährboden für den Erfolg rechtsradikaler Parteien wie der AfD, argumentieren die Autoren des Briefes weiter.

Der Grundsatz des Grundgesetzes "Die Würde des Menschen ist unantastbar" hat nach Ansicht der Neuen Generation in der Berichterstattung der Springer-Medien seine Gültigkeit verloren. Menschen mit Migrationsgeschichte würden zur Zielscheibe des Volkszorns gemacht, eine existenzielle Gefährdung wie die Klimakrise werde verharmlost.

Doch die Neue Generation kritisiert nicht nur die Inhalte der Springer-Medien. Die Aktivisten melden auch "Zweifel an der Unabhängigkeit" der Redaktionen an. Dazu erinnern sie erneut an die "Please, stärke die FDP"-SMS von Springer-Chef Döpfner an seinen damaligen Chefredakteur Julian Reichelt (44) im Jahr 2021.