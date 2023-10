Klima-Kleberin in Dresden vor Gericht: Solidaritäts-Demo sorgt für Stau

Dresden - Es war eine der größten Blockaden der "Letzten Generation" in Dresden: 15 Aktivisten blockierten am 15. März 2023 die Kreuzung Ammon-/Freiberger Straße. Wegen Nötigung sollte die Leipziger Klimaschützerin Pia Osman (27) 1200 Euro zahlen. Die Studentin legte dagegen Widerspruch ein, am heutigen Mittwoch startete der Prozess.