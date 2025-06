Frau versucht einsamen Hund zu retten: Was er dann tut, lässt ihr Herz zerfließen

Odessa (Ukraine) - Zwei harte Jahre lang musste sie sich so durchschlagen: Hündin Amanda verbrachte ihr Leben an einer Tankstelle in der Ukraine, an der sie ausgesetzt worden war. Der Tankstellenchef tolerierte die Fellnase zwar, half aber nicht. Stattdessen schlug sich die Streunerin mit Streicheleinheiten und Essensspenden der Kundschaft durch.