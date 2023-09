Klima-Proteste in Berlin: Bereits 2860 Verfahren gegen Aktivisten

Berlin - Mit neuen Aktionswochen will die Klimaschutz-Gruppierung "Letzte Generation" in Berlin ihren Protest verstärken. Für Polizei und Justiz stellt das seit Monaten eine Herausforderung dar.

Gegen Mitglieder der Protestgruppe liegen laut Staatsanwaltschaft inzwischen 74 rechtskräftige Urteile vor. Insgesamt habe das Amtsgericht Tiergarten bislang 143 Urteile gesprochen, in zwei Fällen seien Beschuldigte freigesprochen worden. In zwei Fällen sei eine Freiheitsstrafe verhängt worden.

In Zahlen heißt das: Der Protest in Berlin hat bislang bei der Staatsanwaltschaft zu 2860 Verfahren geführt. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit.

Häufig werden Klima-Aktivisten zu Geldstrafen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Anklagen hat die Staatsanwaltschaft nach Angaben des Sprechers bislang in 87 Fällen erhoben. Meist beantragt sie jedoch eine Ahndung der Taten durch einen Strafbefehl, also ohne mündliche Verhandlung. Bislang sei dies bei Mitgliedern der Letzten Generation in 848 Fällen so gewesen, hieß es.

Um die Verfahren gegen die Klima-Demonstranten schneller vor Gericht zu bekommen, hat die Staatsanwaltschaft im Sommer damit begonnen, verstärkt beschleunigte Verfahren zu beantragen.

Bislang beantragte die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben in 62 Fällen ein beschleunigtes Verfahren - 30 Mal sei dies bislang jedoch abgelehnt worden.