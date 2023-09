"Letzte Generation" geht wieder in die Offensive: Hunderte Aktivisten bei Klima-Demo

Berlin - Mit dem Protestmarsch am heutigen Mittwoch haben die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" ihre unbefristeten Aktionswochen in Berlin eingeleitet. Die nächste Demonstration ist bereits für den kommenden Samstag angekündigt.

Der Protestmarsch startete gegen 13 Uhr in Moabit und endete gegen 15.50 Uhr am Berliner Hauptbahnhof. Dabei bewegten sich die Teilnehmer mit Plakaten wie "Weg von Fossil - Hin zu gerecht" betont langsam durch die Stadt, um den Verkehr aufzuhalten.

Auch Carla Hinrichs (26), bekanntes Gesicht der "Letzten Generation" beteiligte sich an der Demonstration in Berlin. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Olaf Scholz hatte hingegen erklärt: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit den Maßnahmen genau das tun, was man braucht, damit Deutschland 2045 CO₂-neutral wird."

Die Aktionen am Mittwoch waren nur der Auftakt zu einer breiten Protest-Offensive der "Letzten Generation" in Berlin. Am Freitag will die Gruppierung den Klimastreik von "Fridays for Future" unterstützen.

Am kommenden Samstag findet ab 13 Uhr ein weiterer Protestmarsch in der Hauptstadt statt. In den kommenden Monaten soll eine solche Demonstration an jedem Wochenende organisiert werden.

Ab Montag, 18. September, müssen sich die Berliner dann auch wieder auf Verkehrsblockaden einstellen.