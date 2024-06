Klimaaktivisten wollen in Ulm hoch hinaus: Polizei verhindert Kletteraktion!

Ulm - Die Polizei hat eine Aktion von Klimaaktivisten am Ulmer Münster verhindert.

Klimaaktivisten wollten sich am Montag am Kirchturm abseilen. © Jason Tschepljakow/dpa

Man habe am Dienstagabend einen anonymen Hinweis erhalten und sei entsprechend vorbereitet gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Beamte hätten daraufhin den Bereich um überwacht und die Aktivisten abgeschreckt.

Die Aktion habe nicht stattgefunden. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher zunächst nicht.



Drei Aktivisten hatten nach eigenen Angaben geplant, sich am Mittwochmorgen am Münster aus einer Höhe von mehr als 70 Metern abzuseilen, um ein Banner mit der Aufschrift "Wäre Jesus Klimaaktivist?" anzubringen.

Am höchsten Kirchturm der Welt habe man damit für christliche Werte in der Klimapolitik werben wollen. In der Nacht teilten sie mit, dass ihr Vorhaben durchgesickert sei. Nach einem Anruf durch die Polizei habe man entschieden, dass die Aktion nicht wie geplant stattfinden könne.