Klimakleber wieder auf dem Asphalt: Busse müssen umgeleitet werden

Berlin - In Berlin blockieren Klimaaktivisten der " Letzten Generation " am Freitagmorgen erneut den Verkehr.

Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" fordert einen Gesellschaftsrat. © Letzte Generation

Nach Angaben der Polizei per X (vormals Twitter) hatten sich unter anderem in den Ortsteilen Schöneberg, Tempelhof und Prenzlauer Berg Personen an den Asphalt geklebt.

Einsatzkräfte rückten an, um die Aktivisten von der Straße zu lösen.

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mussten wegen der Blockade in der Hauptstraße (Schöneberg) die Buslinien 187, 248, M48 sowie M85 umgeleitet werden. Mittlerweile fließt der Verkehr dort wieder wie gewohnt.

Auch die Blockade auf dem Tempelhofer Damm in Höhe Hoeppnerstraße wurde bereits beendet.