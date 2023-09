Kontrollen in der Kirche: "Letzte Generation" wirft Polizei DDR-Methoden vor

Berlin - Am heutigen Samstag stand erneut ein Protestmarsch der "Letzten Generation" in Berlin an. Doch über das Vorgehen der Polizei im Vorfeld waren die Klimaschützer alles andere als erfreut.

Der Protestmarsch der "Letzten Generation" in Berlin lief für die Aktivisten anders als geplant. © Fabian Sommer/dpa

So startete die Demonstration mit leichter Verspätung und nicht wie geplant vom Nollendorfplatz. Der Grund war laut einer Mitteilung der "Letzten Generation" eine Polizeikontrolle im Vorfeld.

Demnach waren am Morgen mehrere Polizisten zur Apostelkirche in Schöneberg gekommen, in der eine öffentliche Informationsveranstaltung der Gruppierung für alle interessierten Berliner stattfand.

Die Beamten durchsuchten alle eintreffenden Personen und nahmen ihre Personalien auf. Auch Banner und Warnwesten seien beschlagnahmt worden, hieß es.

"Polizeibeamte, die in Kirchen eindringen, in denen sich friedliche Gruppen an Menschen versammeln, die den aktuellen Regierungskurs kritisieren und nicht länger hinnehmen wollen. Als das das letzte Mal in Deutschland passiert ist, stand eine Wende an", erklärte Marion Fabian (73), Sprecherin der Letzten Generation.

Heute brauche es eine weitere Wende, sagte Fabian: "Weg von den fossilen Rohstoffen, hin zu sozial-gerechter Klimapolitik."