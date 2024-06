"Letzte Generation" stört Olaf Scholz und Christian Lindner in Leipzig - mit Flöten-Musik!

Leipzig - Klimaaktivisten der "Letzten Generation" haben am Samstag zwei Wahlkampfveranstaltungen in der Leipziger Innenstadt gestört.

Mit nervigem Geflöte unterbrachen die Aktivisten die Rede von Christian Lindner (45, FDP). © Letzte Generation

Wie auf einigen Videos im Netz zu sehen ist, stimmten die Aktivisten gegen 15.30 Uhr während einer Rede des FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner (45) auf dem Simsonplatz ein Blockflötenkonzert an.

Der Titel des geflöteten Songs war nicht zufällig gewählt worden - mit dem "Titanic"-Titelsong "My Heart Will Go On" von Céline Dion (56) wollten die Aktivisten die FDP-Politiker "aus ihren Tagträumen von Wundertechnologien und Schuldenbremsen in die Realität zurückholen", wie sie mitteilten.

"Wir sind auf einem sinkenden Schiff, die Klimakatastrophe eskaliert und kostet schon heute Menschenleben - wir müssen vom Träumen ins Handeln kommen!", forderte die "Letzte Generation" in einer veröffentlichten Mitteilung.